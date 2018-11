Handball-Landesliga: „Katastrophe“ für die SG Egelsbach

Offenbach - Das Derby in der Handball-Landesliga zwischen der SG Egelsbach und der HSG Rodgau Nieder-Roden II war eine überraschend deutliche Angelegenheit – für die Gäste. Derweil ging die Siegesserie der HSG Hanau II zu Ende.

SG Egelsbach - HSG Rodgau II 28:40: Egelsbach war gegen den Tabellenführer ohne Chance. SGE-Trainer Bernd Massag sprach von einer „Katastrophe“: „Es ging überhaupt nichts für uns. Wir haben keine Einstellung zum Spiel gefunden.“ In der Anfangsphase hielt Egelsbach noch ganz gut mit, führte sogar 3:1 (4.). Nieder-Roden fand dann aber in die Spur und setzte sich ab. Über 3:3 (6.) und 4:8 (11.) ging es zum 5:13 (16.). Massag monierte, dass sein Team nicht an der Partie teilgenommen habe. In der zweiten Hälfte hatten die Hausherren dem Spitzenreiter nur noch wenig entgegenzusetzen. Egelsbach spielte naiv, ließ viele Chancen aus. Auch die Deckung der Gastgeber ließ zu wünschen übrig. Die Rodgauer knackten bereits in der 41. Minute die 30-Tore-Marke (17:30). Bei den Gästen trugen sich alle Feldspieler in die Torschützenliste ein. Kreisläufer Sven Schultheis ragte mit zehn Treffern heraus. Die HSG behauptete mit nunmehr 16:2 Punkten die Tabellenführung. Die SGE ist mit 8:12 Zählern Neunter.

SG Egelsbach: Chantre, Eberhardt; Pieroth (6), Yasli (3), Mohr (2), Sonntag (4/4), Pasincevs, Meinelt, N.Winn (3), Leptich (1), Torben Zecher (3), Gärtner (2), Pati (3), L. Winn (1)

HSG Rodgau II: Hildebrand, Weiss; Kaiser (3), Kiefer (1), Wunderlich (6), Schultheis (10), Mulligan (1), Göbel (4/2), Jäger (2), Anasar (3), Steinheimer (5), Schneider (2), Lehr (2), Moll (1)

SG Egelsbach unterliegt HSG Rodgau Nieder-Roden II: Bilder Zur Fotostrecke

MSG Roßdorf/Reinheim – HSG Hanau II 29:27 (14:13): Die Grimmstädter kassierten bei der neuformierten MSG Roßdorf/Reinheim eine ärgerliche Niederlage. „Wir haben zu körperlos agiert und viele einfache Tore zugelassen“, so HSG-Trainer Norbert Wess. In der zweiten Hälfte stellte er um auf eine 5:1-Formation mit Jan Kukla als vorgezogenem Spieler. So zwangen die Gäste Roßdorf/Reinheim zu schnellen Entscheidungen und Fehlpässen. Hanau drehte das Spiel und hatte zehn Minuten vor Schluss die Möglichkeit, zu gewinnen (23:23). Doch die Chancenverwertung der Drittligareserve war schlecht. In der 58. Minute kassierte Sebastian Siegmund eine aus Hanauer Sicht unberechtigte Zeitstrafe. Er hatte zuvor per Siebenmeter den Anschluss hergestellt (27:26), sich dann aber vom Torhüter der MSG provozieren lassen. Von der Zeitstrafe erholte sich Hanau nicht mehr, kassierte die erste Niederlage nach sechs Siegen in Folge und fiel auf Rang fünf zurück.

HSG Hanau II: Gronostay, Bondkirch; Kegelmann (3/1), Mehlitz (3), Stengel (3), Springer, Niederhüfner (6), Valina (1), Siegmund (10/6), Kukla, Recker, Reinhardt (1) bec