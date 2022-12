Langstädterin Petrissa Solja beendet mit 28 Jahren ihre Tischtennis-Karriere

Von: Jörg Moll

Emotionaler Moment: Petrissa Solja (rechts) gewann 2016 in Rio Olympia-Silber mit ihren Teamkolleginnen Shan Xiaona (links) und Han Ying. © Imago

Petrissa Solja hat mit der Erklärung ihres sofortigen Karriereendes für Aufsehen gesorgt. Und für Trauer beim TSV Langstadt, an dessen Höhenflug in der Tischtennis-Bundesliga der Frauen in den letzten Jahren die 28-Jährige maßgeblich beteiligt war.

Langstadt – Mit ihrem sofortigen Abschied vom Leistungssport hat Petrissa Solja für einen Paukenschlag kurz vor dem Jahreswechsel gesorgt. Das deutsche Frauentischtennis verliert eine herausragende und höchst erfolgreiche Sportlerin, der TSV Langstadt das Gesicht seines Höhenfluges in der Tischtennis-Bundesliga seit dem Aufstieg 2018. „Der Aufschwung des TSV ist hauptsächlich mit ihr verbunden“, lobt Langstadts Manager Manfred Kämmerer die 28-Jährige, die drei Tage vor Weihnachten ihre Entscheidung publik machte. „Das ist eine sehr traurige Nachricht für uns“, meinte Kämmerer: „Aber die Erfolgsgeschichte TSV/Petrissa Solja wird für immer in den Geschichtsbüchern des TSV ihren Platz haben.“

Solja, die sich auf der Verbandsseite des Deutschen Tischtennis-Verbandes ausführlich über ihren Abschied äußerte, betonte, dass der Schritt hin zum Rückzug von der Platte „ein langer Prozess war. Es war definitiv keine Entscheidung im Affekt. Tischtennis war mein Leben“.

Zehn Jahre lang war „Peti“ Solja im deutschen Nationalteam eine konstante Größe, feierte herausragende Erfolge. 2016 gewann sie mit der Mannschaft Olympia-Silber. 2017 und 2019 gab es WM-Bronze im Mixed. Beim renommierten World Cup wurde sie 2015 in Japan Dritte. Dreimal Gold brachte sie von den European Games mit, gewann zweimal das Europe Top 16 und stand zwei weitere Male im Finale. Unter ihren acht EM-Medaillen sind sechs aus Gold. 2020 gewann sie als Krönung den Einzeltitel bei der EM in Warschau. „Ich habe sportlich alles erreicht, was ich erreichen kann, zum Teil auch Unmögliches geschafft“, erläuterte sie: „ Was jetzt noch kommen könnte, wären Wiederholungen.“

Petrissa Solja Der Spross einer Tischtennisfamilie wurde am 11. März 1994 in Kandel (Rheinland-Pfalz) geboren. Schon in Schüler- und Jugendzeiten gewann sie mehrfach die Deutsche Meisterschaft. Höhepunkte waren Olympia-Silber 2016 in Rio mit der Mannschaft sowie der EM-Titel im Einzel 2021. Seit 2018 war sie Topspielerin und Publikumsliebling beim Bundesligisten TSV Langstadt. jm

Auch mit ihren Klubs feierte Solja Erfolge in Serie. 2012/13 gewann sie mit Linz AG Froschberg die Champions League, nach ihrem Wechsel zum ttc berlin eastside holte sie dreimal das Triple aus Deutscher Meisterschaft, Deutschem Pokal und Champions League. Nach einer mehrmonatigen Pause, die sie wegen „körperlicher und mentaler Erschöpfung“ eingelegt hatte, kehrte sie zurück auf die internationale Bühne – und sorgte mit ihrem Wechsel zum Bundesliga-Emporkömmling TSV Langstadt für eine große Überraschung.

„Ich habe es unglaublich genossen, für den TSV Langstadt zu spielen. Ich habe es geliebt, von den Fans angepeitscht zu werden. Die Atmosphäre in Langstadt war immer außergewöhnlich“, schrieb Solja in einer Erklärung auf der Vereinsseite des TSV.

„Zusammen mit Peti ging es für uns eigentlich immer nur in eine Richtung und das war nach oben“, sagte Manfred Kämmerer: Höhepunkt der Entwicklung war die doppelte Vizemeisterschaft in der vergangenen Saison, als erst im Finale um die Deutsche Meisterschaft Seriensieger Berlin und im Pokal nach dem Überraschungserfolg gegen eastside im Finale die DJK Kolbermoor zu stark waren. „Wir wussten, dass das nicht immer so weitergehen würde, wir sehen das immer realistisch“, erklärte Kämmerer. Weil das Transferfenster für die Bundesliga seit Ende November geschlossen ist, wird Langstadt nicht auf Soljas Rücktritt reagieren können. Die 28-Jährige hatte bereits die gesamte Vorrunde aufgrund einer hartnäckigen Bandscheibenverletzung verpasst, die auch für die Absage der Teilnahme an der Heim-EM im Sommer in München ursächlich war. „Der Abschied jetzt hat nichts mit der Verletzung zu tun“, betonte Kämmerer, der zu gerne gesehen hätte, was möglich gewesen wäre, wenn Solja gemeinsam mit der Hongkong-Chinesin Minnie Soo aufgeschlagen hätte. „Wir wollten richtig angreifen“, räumte er ein. So aber wird sich der Emporkömmling der vergangenen Jahre damit zufrieden geben müssen, wenn er ohne seine „echte Führungsspielerin“ (Kämmerer) in der Vorrundengruppe des Pokals Anfang Januar das Final Four erreicht und nicht noch in der so ausgeglichen wie lange nicht besetzten Bundesliga in Abstiegsnot gerät.

Als Tabellenfünfter hat Langstadt aktuell mit 7:7 Punkten drei Zähler Rückstand auf Spitzenreiter DJK Kolbermoor. Der Vorsprung vor dem Letzten ESV Weil beträgt fünf Punkte. „Wir hoffen, dass Minnie Soo in der Rückrunde zur Verfügung steht“, betonte Kämmerer. Petrissa Solja wird dann mit ihrem längst legendären Campingbus nach Langstadt kommen und den TSV „als Fan anfeuern“.

„Eine echte Führungsspielerin“: Petrissa Solja ist seit 2018 untrennbar mit dem Aufschwung des TSV Langstadt verbunden. © Roscher