„Keine Hoffnung“ mehr für Rockets nach Derbypleite

Von: Christian Düncher

Hürde genommen: Die Hanau Hornets gewinnen in der Oberliga klar gegen die Rhein-Main Rockets. © Blurred Pics

Jubelnde „Hornissen“, niedergeschlagene „Raketen“: Das Derby der Football-Oberliga zwischen den den Hanau Hornets und den Rhein-Main Rockets aus Offenbach hat bei den benachbarten Klubs für völlig unterschiedliche Gefühle gesorgt.

Offenbach –Während Achim Korn, Pressesprecher der Hanau Hornets, nach dem verspäteten Saisonstart seiner Mannschaft zufrieden feststellte, dass die Grimmstädter „aktuell Zweiter“ sind, haben sich die Gäste der Rhein-Main Rockets Offenbach nach der dritten klaren Niederlage im dritten Spiel der Football-Oberliga bereits mit dem Abstieg abgefunden. „Es wird wohl keine sportliche Hoffnung geben“, gab sich Thorsten Kruppka vom Rockets-Vorstand keinerlei Illusionen hin: „Wir bereiten uns auf das neue Jahr vor.“

Beide Teams befinden sich im Neuaufbau, die Kader bestehen größtenteils aus sogenannten Rookies, also Anfängern. Die Qualität scheint bei den Hanauern aber deutlich höher zu sein. Das Endergebnis von 49:6 kommt einem Klassenunterschied gleich. Es war das dritte Duell beider Rivalen. In der Gesamtbilanz liegen die Hornets nun mit 2:1 Siegen vorne und gewannen zudem den zum ersten Mal zwischen beiden Teams ausgespielten Radio Hanau Bowl. Es war der erste Pflichtspielsieg der Gastgeber nach mehr als einem Jahr. „Darauf mussten unsere Fans lange warten“, sagte Korn.

Einige der knapp über 1000 Zuschauer hatten ihre Plätze noch nicht richtig eingenommen, da ging Hanau bereits in Führung. Nach dem Kick-off der Rockets trug Justin Jüngling den Ball über 90 Yards in die Endzone. Die Conversion saß auch – 8:0. Spielmacher Ian Gutermann erhöhte mit einem 13-Yards-Lauf auf 14:0 und später auf 20:0. „Ian ist das erste Mal als Quarterback in einem Herrenteam gestartet. Seine Leistung war sensationell“, lobte Hornets-Präsident Lukas Ludewig. Eric Deffenbaugh, mit 46 Jahren der älteste Spieler auf dem Platz, sorgte nach seiner zweiten Interception mit einem beherzten Lauf für den 26:0-Zwischenstand. Die Rockets konnten bis zur Pause durch Isiah Williams lediglich auf 6:26 verkürzen.

Im zweiten Spielabschnitt änderte sich nichts an den Kräfteverhältnissen. Jüngling (Touchdown) und Tim Marburger (Extrakick) erhöhten auf 33:6. Zwei Touchdowns von Tender und Cucuzzella sowie Jüngling mit zwei Conversions sorgten für den verdienten Endstand.

„Das Team war hervorragend eingestellt“, lobte Korn. „Vor allem Gutermann und Jüngling konnten in der Offensive Akzente setzen. In der Defensive verdienten sich Lerch und Deffenbaugh die Bestnoten. Insgesamt eine geschlossene Teamleistung.“ cd