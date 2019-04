Keine Zeit zum Sinnieren nach hartem Kampf

Offenbach – Zum Titel hat es nicht ganz gereicht. Dennoch überwog bei Marie-Elena Avram nach Platz zwei bei der internationalen deutschen Meisterschaft für Junioren in Binz (Insel Rügen) die Zufriedenheit über die gezeigten Leistungen.

In der Klasse bis 50 Kilogramm hatte die Kämpferin des BC Nordend Offenbach nach einem klaren Erfolg gegen Tessa Gauss (Landesverband Nordrhein-Westfalen) mit 5:0 Punktrichterstimmen das Finale erreicht. Dort unterlag sie nach einem harten Kampf Lara Litterst (Landesverband Baden-Württemberg) mit 1:4 Richterstimmen.

„Auch wenn Maria als Favoritin angereist war, müssen wir uns mit Platz zwei zufrieden geben“, räumte Nordend-Trainer Bernd Hackfort ein: „Lara Litterst erwies sich im Finale als absolut ebenbürtig und hat am Ende auch verdient gewonnen.“ Die beiden Boxerinnen lieferten sich ein derart hartes und enges Gefecht, dass sie beide im Anschluss an die Veranstaltung mit jeweils einem Pokal für die beiden besten Kämpferinnen des Turniers ausgezeichnet wurden. „Maria hat sich einfach speziell in der ersten Runde nicht so durchsetzen können wie gewünscht“, analysierte Hackfort: „Sie hatte nicht einmal einen schlechten Tag, aber ihre Gegnerin war einfach stark, vor allem physisch. Das muss man dann auch mal fair anerkennen.“

Lange Zeit, über die Niederlage zu sinnieren, hat die Offenbacher Boxerin aber nicht. Die nächsten Bewährungsproben im Ring stehen an. Bereits am Wochenende des 4./5. Mai steht eine anstrengende Reise auf dem Programm. Dann geht es – gemeinsam mit ihren Vereinskolleginnen Karolina Delmaczynska und Georgiana-Diana Podaru – zum internationalen Turnier nach Tampere/Finnland. Und Mitte Mai stehen die deutschen U19-Meisterschaften auf dem Terminplan. jm