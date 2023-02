Kickers erobern die Tabellenführung

Lars Wilkens (links) gelangen zwar 11/2 Tore. Die HSG Dietzenbach musste sich im Topspiel der Bezirksoberliga Offenbach-Hanau gegen Kickers Offenbach aber trotzdem mit 27:32 geschlagen geben. Hier stellen sich ihm die Offenbacher Michael Ritter (Nr. 71) und Daniel Adolph entgegen. Rechts der Dietzenbacher Daniel Stroh. © Postl

Führungswechsel in der Handball-Bezirksoberliga Offenbach-Hanau: Nun liegen die Offenbacher Kickers vorne.

Offenbach – Mit einem 32:27 im Spitzenspiel bei der HSG Dietzenbach haben die Handballer der Offenbacher Kickers die Tabellenführung in der Bezirksoberliga Offenbach-Hanau übernommen. Das Team von Spielertrainer Christian Weis führt das Klassement mit 27:7 Punkten knapp vor dem punktgleichen TV Langenselbold, dem TSV Klein-Auheim (26:8) und Dietzenbach (25:7) an.

HSG Dietzenbach - OFC Kickers 27:32 (15:17). Im Gegensatz zum Hinspiel (28:28), als fünf Spieler fehlten, traten die Offenbacher diesmal in sehr guter Besetzung und Form an, hatten alle vier Spiele nach der Feiertagspause gewonnen. Eine kurze 4:2-Führung der Dietzenbacher drehten die Kickers über 8:9 zum 11:16 (22.). Bis zur Halbzeit kamen die Gastgeber zwar auf 15:17 heran, direkt nach Wiederbeginn aber setzten sich die Kickers mit vier Toren in Folge vorentscheidend auf 15:21 (37.) ab.

Auch 11/2 Tore von Lars Wilkens brachten keine Wende mehr, spätestens beim 21:28 zehn Minuten vor Schluss war die Partie entschieden. Da nutzte Dietzenbach auch der taktische Schachzug mit sieben Feldspielern nicht weiter. Erst nach dem 23:31 (56.) gelang noch etwas Ergebniskosmetik zum 27:32-Endstand, der zweiten Niederlage in Folge für die Dietzenbacher.

Spielfilm: 1:0, 4:2, 5:5, 8:9, 9:11, 11:16 (22.), 15:17 - 15:21 (37.), 16:23, 20:25, 21:28, 23:31 (56.), 26:31, 27:32

Zeitstrafen: 3:4 - Rote Karte: Stroh (Dietzenbach, 54.) - 7m: 2/2 - 6/6

HSG Dietzenbach: Huber; Kampe (5), Wurm (1), Raab (2), Probanowski (1), Loose, Weißschuh (3), Stroh, Wilkens (11/2), Bukvic, Henze (4), Steuer

OFC Kickers: F. Ritter, Boden; Adolph (5), Kozica, Huesmann, Sauer (9/6), Weis (3), Huber (6), Windel, Seybold, Pröse (1), Leyh, M. Ritter (8), Keckeis

HSG Oberhessen - TSV Klein-Auheim 28:37 (15:16). Beim Abstiegskandidaten, der jetzt 14 von 16 Spielen verloren hat, setzten sich die Klein-Auheimer letztlich souverän durch. Nach holprigem Start mit schwacher Abwehrleistung und reihenweise Fehlern im Angriff ging es allerdings nur mit einer knappen 16:15-Führung in die Halbzeitpause. Im zweiten Durchgang überzeugten die Gäste dann aber mit Einstellung und Spielwitz und setzten sich über 16:19, 19:23 und 22:27 allmählich ab. Beim 24:32 (51.) war die Partie vorzeitig entschieden.

Zu seinem Debüt im Klein-Auheimer Tor kam Lukas Marburger, der den verhinderten Lucas von Eiff vertrat. Vor allem im zweiten Durchgang konnte er sich mit einigen Paraden auszeichnen und wertvolle Spielpraxis in der Bezirksoberliga sammeln. Zum besten Feldtorschützen wurde mit der persönlichen Saisonbestleistung von sechs Treffern Kreisläufer Eric Schwarzer.

Spielfilm: 0:1, 2:1, 4:2, 4:4, 7:4, 7:6 (16.), 8:8, 9:10, 13:12, 13:15, 15:16 - 15:17, 16:19, 19:23, 22:27 (43.), 25:28, 24:32 (51.), 28:37

Zeitstrafen: 3:1 - 7m: 2/5 - 3/3

TSV Klein-Auheim: Eberhardt, Marburger; Heuser (1), Schwab (5), Schäfer (8/3), Schwarzer (6), Porth (4), Heyne (1), Erkan (2), Plitzko (4), Casselmann (5), Corell, Heeg (1)

SG Bruchköbel ll - HSG Preagberg 27:28 (9:14). Beim Tabellenneunten erkämpfte sich die Preagberger Spielgemeinschaft aus Großauheim und Großkrotzenburg den dritten Sieg aus den jüngsten vier Spielen. Mit 20:14 Punkten liegt das Team von Trainer Torsten Weber auf Rang fünf. In der ersten Hälfte der Partie warf Niklas Sagorski die Gäste mit neun seiner insgesamt 14 Treffer zur 14:9-Halbzeitführung. Dennoch gelang Bruchköbel 35 Sekunden vor Schluss der Ausgleich zum 27:27. Sagorski setzte aber noch einen drauf und erzielte bei nur noch zwei Sekunden auf der Uhr den umjubelten Siegtreffer für die HSG Preagberg.

Spielfilm: 0:1, 2:1, 2:3, 5:5 (16.), 5:10 (22.), 7:13, 9:14 - 10:14, 13:16, 16:17 (41.), 16:19, 19:20 (47.), 22:25 (54.), 27:27, 27:28

Zeitstrafen: 3:6 - Rote Karten: Ickstadt (Preagberg, 57.), Benkert (Bruchköbel, 60.) - 7m: 6/6 - 2/3

HSG Preagberg: Gesser; Hestermann (3), Fuchs, Skowronek (2), Ickstadt (2), Schreiber (3), Schwab, Spielvogel, Sagorski (14), Bambei (1), Vazquez (3/2)

SG Hainburg - TV Gelnhausen lll 31:24 (19:9). Nach dem schwachen Auftritt beim 26:38 vor einer Woche beim OFC trainierten die Hainburger hart und konzentriert das Zweikampfverhalten in der Abwehr, was im Spiel gegen den Tabellenzehnten vorbildlich umgesetzt wurde. Über 7:3 (11.) und 13:4 (20.) war schon beim 19:9 zur Halbzeit eine Vorentscheidung gefallen. Die Führung ließen sich die Hainburger trotz vermehrter Wechsel im zweiten Durchgang nicht mehr nehmen. Im Angriff ragten Jannik Maier (8) und Yannick Lehmann (9/4) heraus.

Spielfilm: 1:0, 4:2, 7:3 (11.), 13:4 (20.), 19:9 - 20:9, 23:11, 24:17 (44.), 26:17, 28:24 (57.), 31:24

Zeitstrafen: 3:4 - 7m: 4/5 - 2/4

SG Hainburg: Kujawski, Weih; Staab (1), Alles (3), T. Schwab (1), Maier (8), Pennewitz, Lehmann (9/4), Leptich (3), Lenz (1), Etzel (2), Seidenspinner (3)

TSG Offenbach-Bürgel ll - HSG Rodgau Nieder-Roden lll 35:32 (15:15). Beide Teams lieferten sich einen offensiven Schlagabtausch, den die Bürgeler auch ohne ihren Toptorjäger Jonas Schlereth gewannen. Nach mehrfachem Führungswechsel setzten sie sich in der Schlussphase auf 32:27 (53.) ab und behaupteten die Führung. Während die Bürgeler in der Tabelle mit 17:17 Punkten auf Rang sieben liegen, ist die Dritte aus Nieder-Roden mit 14:16 Punkten Elfter.

Spielfilm: 1:0, 1:3, 3:3, 6:5, 9:11 (21.), 13:12, 14:15, 15:15 - 18:15, 21:17 (36.), 22:23 (41.), 24:23, 28:26, 32:27 (53.), 33:31, 35:32

Zeitstrafen: 1:4 - 7m: 5/7 - 1/1

TSG Offenbach-Bürgel II: Hohenberger, Kaiser; Bastian (2), Zingel (3), Köbe (1), Jochheim (3), Wenzel (1), Karpf (8/5), Nast (1), Dietermann, Röll (4), L. Morgano (8), Schweedt (4)

Rodgau lll: Weiß; Wetzel, Korinth (1), Schmidt, Pfeifer (1), Mulligan (2), Pollert (3), Eyssen (8), Weidinger (2), Ruhmann (7), Spanheimer, Roesler (4), Schrod (4)

Von Jakob Korn