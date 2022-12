Kickers-Reserve setzt sich ab

Die zweite Mannschaft von Kickers Offenbach wird als Spitzenreiter der Fußball-Kreisoberliga Offenbach überwintern. Am vorletzten Spieltag des Jahres gewann der OFC seine Begegnung beim TSV Dudenhofen mit 7:2 und baute seinen Vorsprung sogar auf sechs Punkte aus.

Offenbach – Der FC Offenthal hat seine Begegnung bei KV Mühlheim kurzfristig absagen müssen. „Zur engen Personalsituation kam noch eine Grippewelle dazu“, sagte Isaak Oh vom Offenthaler Trainergespann: „Daher haben wir für das Spiel in Mühlheim keine Mannschaft zusammenbekommen.“

Mühlheim rückte durch den kampflosen Sieg auf Rang zwei vor und verdrängte den spielfreien VfB Offenbach auf Platz drei. Von den weiteren Verfolgern fuhren auch die TSG Neu-Isenburg und die Spvgg. Dietesheim Siege ein.

TSV Dudenhofen - Kickers Offenbach II 2:7 (2:2). Nach einem kuriosen Rückstand setzten sich die Kickers noch deutlich durch. Martin Bepple erzielte den ersten Treffer für Dudenhofen, doch der Ball rutschte durch ein Loch im Tornetz, so dass Schiedsrichter Alexander Laska den Treffer nicht anerkennen wollte. „Die Offenbacher haben ihm den Treffer jedoch bestätigt, eine sehr faire Geste“, lobte Dudenhofens Trainer Dominik Häfner die Gäste. „Wir haben in der ersten Halbzeit eine ganz starke Begegnung gezeigt, hätten sogar führen können“, sagte Häfner weiter: „Nach der Pause waren wir wie ausgewechselt, sind nicht mehr in die Zweikämpfe gekommen, haben zu viel Abstand gehalten und verdient verloren, wenn auch etwas zu hoch“, berichtete der Trainer.

TSV Dudenhofen: Walter; Bepple, Hartmann, Hrbaty, Heinrich, Iantorno, Becirovic, Kern, Marco Müller, Klein, Brajko (Bott, El Issami, Gorhold)

Kickers Offenbach II: Koch; Erdem, Kurbegovic, Aslani, Abdou Hamdou, Dogansoy, Karakus, Balic, Karaca, Amarzih, Savas (Zeyrek, Veh, Soytoprak)

Tore: 1:0 Bepple (22.), 1:1 Abdou Hamdou (28.), 1:2 Dogansoy (41.), 2:2 Iantorno (45.+4), 2:3 Eigentor Bepple (52.), 2:4 Amazirh (64.), 2:5, 2:6 Veh (71., 73.), 2:7 Dogansoy (75.)

TSV Heusenstamm - Spvgg. Dietesheim 0:3 (0:1). Die favorisierten Gäste haben einen letztlich sicheren Sieg eingefahren. Vergebens reklamierten die Heusenstammer Anhänger, dem ersten Treffer der Gäste durch Sebastian Röhl soll eine Abseitsstellung vorangegangen sein. „Wir waren sicher nicht drei Tore schwächer als Dietesheim“, meinte Heusenstamms Trainer Pascal Vincenzo: „Wir haben im zweiten Spielabschnitt zwei dumme Fehler im Aufbau gemacht und die Gäste haben diese sehr effektiv mit den beiden entscheidenden Treffern ausgenutzt.“

TSV Heusenstamm: Confalonieri; Stegmaier, T. Rauch, Seufert, P. Schaub, Atabaie, Kahrmann, Hoch, Foersch, Becker, Fröhlich (Bua Hong, Tatar, P. Rauch)

Spvgg. Dietesheim: Kraus; Goncalves Novais, Röhl, Büschel, Derguti, Asamoah, R. Mitsopoulos, Jung, Tsantidis, Naziyok, Reichl (Giuda, Schmieder, Marquardt)

Tore: 0:1 Röhl (15.), 0:2 Derguti (72.), 0:3 Tsantidis (77.)

Susgo Offenthal - TSG Neu-Isenburg 0:1 (0:0). „Eigentlich ein typisches 0:0-Spiel“, meinte Offenthals Sportlicher Leiter Marco Schiliro. „Beide Mannschaften boten eine gute und faire Begegnung, der Unparteiische war mit der schlechteste Mann auf dem Platz.“ Schiliro sah eine ausgeglichene erste Halbzeit mit mehr Ballbesitz bei der TSG und den besseren Chancen für sein Team: „Nach der Pause hatten die Neu-Isenburger auch die besseren Chancen, trafen auch zweimal den Pfosten, so dass der Erfolg der Gäste nicht unverdient war.“ Angel Miguel Sales erzielte den entscheidenden Neu-Isenburger Treffer in der Schlussphase.

Susgo Offenthal: Stamer; Drengwitz, Deumlich, Jonas Fritsch, Schöppner, Jannis Fritsch, Breuckmann, Grieser, Pompizzi, Wertge, Schüler (Reichert, Schröder)

TSG Neu-Isenburg: Beck; Lipka, Martinez Rosique, Yürük, Cholewa, Tistch Rivero, Boujraf, Karasu, Denizli, Sale, Stoytchev (Hasselbach, Giaggeri, Sejdijaj)

Tor: 0:1 Sales (78.)

SG Wiking Offenbach - Teutonia Hausen 2:2 (1:1). Die Gastgeber zeigten eine starke kämpferische Leistung, glichen zweimal eine Hausener Führung aus und hätten aufgrund der eigenen Chancen im zweiten Spielabschnitt die Begegnung noch gewinnen können. „Leider haben Argyrios Piperis und Alessio Di Vittoria am Ende sehr gute Einschussmöglichkeiten vergeben“, trauerte Offenbachs Trainer Emal Khalil einem möglichen Siegtreffer nach. „Wir standen sehr kompakt und haben den Gästen das Spiel überlassen“, berichtete Khalil: „Leider haben wir uns für unsere starke Leistung nicht mit drei Punkten belohnt.“

SG Wiking Offenbach: Stegmann; Mensah, Boskovic, Dramac, Di Vittoria, Gebreyohannes, Patrikis, Jasic, Ampadu, Useini, Abu Sukhun (Piperis, Mahyou)

Teutonia Hausen: Walter; Alessandro, Scheiner, Veisoglu, J. Blahut, Jung, D. Blahut, Duesguen, Crvlje, Boksic, Seib, L. Blahut (Ucar, Jung)

Tore: 0:1 Veisoglu (15.), 1:1 Patrikis (41.), 1:2 Cvrlje (46.), 2:2 Gebreyohannes (57.) - Rot: Abu Sukhun (SG Wiking/90.+2)

FC Dietzenbach - Spvgg. 03 Neu-Isenburg II 1:1 (0:0). Die Gastgeber mussten auf drei verletzte und erkrankte Torhüter verzichten, so dass Feldspieler Özer Bozkurt zwischen den Pfosten stand. Die Zuschauer sahen ein sehr laufintensives Spiel. „Die erste Halbzeit war sehr ausgeglichen mit kaum Chancen auf beiden Seiten“, meinte Dietzenbachs Sportlicher Leiter Werner Marquardt. Im zweiten Spielabschnitt gingen die Gäste durch einen Treffer von Tim Krahn in Führung. „Wir haben dann zehn Minuten später durch Numan Aygir den verdienten Ausgleich erzielt, die Punkteteilung ist das gerechte Ergebnis.“

FC Dietzenbach: Bozkurt; Aygir, Moscarelli, Mohklis, Siebenmorgen, Dallal, Saroyan Grigoryan, Ljubic, Höbel, Senel, Pauna (Abu Nejem, Naumann)

Spvgg. 03 Neu-Isenburg II: Jöckel; Rinke, Meuter, Krahn, Heinrich, Freund, Vicino, Simonelli, Chihab, Adam Ahmed, El Baghdadi (Avdic, Herkner, L. Gulin)

Tore: 0:1 Krahn (55.), 1:1 Aygir (65.)

TSV Lämmerspiel - SG Egelsbach 4:0 (2:0). Zu einem hochverdienten Erfolg kamen die Gastgeber. „Wir waren von der ersten Sekunde an super im Spiel, meine Mannschaft hat eine überragende Partie geboten“, zeigte sich Lämmerspiels Trainer Pedro Rufino erfreut vom eigenen Erfolg. „Wir haben ein sehr gutes Zweikampfverhalten an den Tag gelegt und nach vorne viel Qualität und Spielwitz auf dem Platz gezeigt.“ Nico Heinz sorgte mit seinen beiden Treffern im ersten Spielabschnitt frühzeitig für eine Vorentscheidung.

TSV Lämmerspiel: Schmidt; Bulut, Schmitt, Bormann, Ertugrul, Kindler, Rufino, M. Schaub, Hilberger, Heinz, Röder (Dieter, Beez, A. Schaub)

SG Egelsbach: Schirmund; L. Süss, Stehr, Rösner, Pischulti, Imhof, Filius, Ehrt, T. Süss, Bajrami, Schmiedler (Gao, Mossavi, Rühl)

Tore: 1:0, 2:0 Heinz (33., 42.), 3:0 Rufino (58.), 4:0 Röder (60.) rjr