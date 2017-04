Kreisoberliga Dieburg: Klein-Zimmern kämpft sich zurück

Dieburg - Ein turbulentes Spiel bekamen die Zuschauer in der Fußball-Kreisoberliga Dieburg/Odenwald geboten: Viktoria Klein-Zimmern und Germania Babenhausen trennten sich 3:3. Klein-Zimmern machte einen 0:2- und 2:3-Rückstand wett.

Am Ostermontag warten auf beide Teams schwere Aufgaben. In der ersten Hälfte hatte Babenhausen im Duell mit Klein-Zimmern ein klares Chancenplus. Die Germania hätte deutlicher führen müssen, es reichte aber lediglich zu einem Treffer von Marco Polito. Nach der Pause legte Babenhausen ein zweites Tor nach, Klein-Zimmern kam aber innerhalb von fünf Minuten zum Ausgleich. Auch eine erneute Babenhausener Führung glichen die Gastgeber aus. „In der zweiten Hälfte waren wir besser, daher geht das Unentschieden auch in Ordnung“, sagte Klein-Zimmerns Trainer Timo Rödler. Sein Team hätte sogar beinahe noch das 4:3 erzielt, ein Tor von Marco Goncalves Machado wurde wegen einer angeblichen Abseitsstellung nicht gegeben.

Viktoria Klein-Zimmern: Fabian Müller, Hahn, Böttler, Stroh, Ayhan, Jan Müller, Goncalves Machado, Krauss, Wiedekind, Ollesch, Pilz (65. Horscht)

Germania Babenhausen: Koch, Bayrak, Polito (74. Niasse), Schmidt, Bejaoui, Moretti, Romeo, Antonica, Haberkorn, da Silva, Altunbas

Tore: 0:1 Polito (34.), 0:2 da Silva (59.), 1:2 Machado (60.), 2:2 Müller (65./FE), 2:3 da Silva (70.), 3:3 Ayhan (75.)

Am Ostermontag steht in der Kreisoberliga ein kompletter Spieltag auf dem Programm. Dann warten auf Klein-Zimmern und Babenhausen schwere Aufgaben. Babenhausen spielt beim Tabellendritten FV Mümling-Grumbach. Mit einem Sieg könnte die Germania mit dem Konkurrenten im Kampf um den Relegationsplatz nach Punkten gleichziehen. Klein-Zimmern muss beim souveränen Tabellenführer SG Sandbach antreten.

Der Schwere der Aufgabe ist sich Klein-Zimmerns Trainer Timo Rödler bewusst. „Wir fahren dort trotzdem hin, um Punkte zu holen.“ Dafür müssten die Klein-Zimmerner die Leistung der zweiten Hälfte gegen Babenhausen in Sandbach aber sicher über 90 Minuten bringen.

Der Tabellenzweite Hassia Dieburg kann Ostern in Ruhe genießen. Das Spiel gegen den SV Reinheim, der seine Mannschaft zurückgezogen hat, wird für Dieburg gewertet. Viktoria Schaafheim muss die Abstiegsregion noch im Auge behalten, könnte sich mit einem Sieg beim Drittletzten Spvgg. Groß-Umstadt aber fast schon aller Sorgen entledigen.

Um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt geht es für den Tabellenvorletzten Germania Ober-Roden II, der den Viertletzten Lützel-Wiebelsbach empfängt. Ein Sieg ist für die Germania fast schon Pflicht, damit die Konkurrenz im Tabellenkeller nicht enteilt. „Die Jungs wissen, worum es geht. Jetzt wird es mal Zeit, dass wir punkten. Vor allem die Chancenverwertung muss besser werden“, sagt Germania-Trainer Johannes Peters. An der haperte es auch bei der jüngsten 1:2-Niederlage gegen Rai-Breitenbach. An das Hinspiel in Lützel-Wiebelsbach erinnert sich die Germania ungern. Ober-Roden verlor mit 1:2 und kassierte drei Platzverweise. (ey)

