Kommentar zu Rugby: Die Schule des Lebens

Was war zuerst da: der Fußball oder das Ei? In diesem Fall ist die Antwort eindeutig. Rugby entstand der Legende zufolge in der gleichnamigen englischen Stadt aus Fußball. Rund 200 Jahre später haben beide aber nur noch wenig gemein. Von Christian Düncher

Das Spiel mit dem runden Leder avancierte zur unangefochtenen Weltsportart Nummer eins, dabei wurden allerdings einige Werte über Bord geworfen. Ein britisches Sprichwort fasst das Ergebnis dieser Entwicklung zusammen: „Fußball ist eine von Raufbolden gespielte Gentleman-Sportart, Rugby ist eine von Gentleman gespielte Raufbold-Sportart. “ Eine Pauschalisierung? Mitnichten! Der kleine Bruder ist für die Fußballer in Sachen Respekt und Fairness längst ein Vorbild, auch wenn der große das ungerne zugibt. Spalier nach der Partie, TV-Schiedsrichter oder Regeln für besseres Benehmen der Spieler auf dem Platz – alles, was im Fußball kürzlich eingeführt, getestet oder diskutiert worden ist, gibt es im Rugby längst.

Auch im Umgang mit Homosexualität sind die raufenden Gentlemen viel weiter, weil toleranter. Der Waliser Nigel Owens hat sich 2007 geoutet und 2015 das WM-Finale geleitet. Er ist, wie alle seine Kollegen, für die Spieler eine absolute Autorität. Über Entscheidungen der Schiedsrichter wird nicht diskutiert, man akzeptiert sie – schweigend oder maximal begleitet von einem „Sorry, Sir“. Ohnehin: Trotz aller Härte ist der respektvoller Umgang miteinander eine der Rugby-Grundtugenden. Die Sportart gilt als Schule des Lebens. Eine Übertreibung? In Offenbach hat man zweimal die Chance, sich ein eigenes Urteil zu bilden.