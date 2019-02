„Kommt dem Fliegen sehr nahe“

INTERVIEW Lukas Abele zählt zu den schnellsten Mittelstreckenläufern der Republik

+ © BEAUTIFUL SPORTS/R. Schmitt „Beim Laufen kann ich gut abschalten“. Lukas Abele (weißes Trikot) beschäftigt sich viel mit Körper und Geist. Foto: imago © BEAUTIFUL SPORTS/R. Schmitt

Hanau – Die Großeltern taten es, die Eltern sowieso. Also führte für Lukas Abele kein Weg am Laufen vorbei -- mit Erfolg. Am Wochenende geht der Mittelstreckenspezialist des SSC Hanau-Rodenbach bei den deutschen Meisterschaften in Leipzig an den Start.