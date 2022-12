Konzentriert über 60 Minuten

Konzentriert bis zum letzten Wurf: Johannes von der Au steuerte einen Treffer zum klaren Heimsieg gegen das HLZ Friesenheim-Hochdorf II bei. © eyssen

Nieder-Roden – Stolz zeigte sich Jan Redmann, Trainer des Handball-Drittligisten HSG Rodgau Nieder-Roden, nach der souveränen Leistung und dem 33:23 (16:11)-Sieg seiner Mannschaft gegen das HLZ Friesenheim-Hochdorf II. „Endlich mal eine sehr konzentrierte Leistung über 60 Minuten“, sagte Redmann. „Friesenheim war eine Mannschaft, die sich 60 Minuten lang gewehrt hat.

Wir haben sehr wenige Fehler gemacht und eine richtig gute Abwehr gestellt, mit einem guten Torhüter dahinter.“

Nieder-Roden ließ Friesenheim keine Chance. Schon nach fünf Minuten lagen die Rodgauer mit drei Toren in Führung. Zur Halbzeit führte die Mannschaft von Trainer Redmann mit 16:11, Friesenheim kam in der gesamten zweiten Hälfte nach dem 19:12 in der 35. Minute nicht mehr näher als sechs Tore an die Rodgauer Führung heran. Nach der Blamage in der vergangenen Woche bei der Niederlage gegen das bis dato sieglose Tabellenschlusslicht Waldbüttelbrunn war das ein Sieg, der in Nieder-Roden für Erleichterung sorgte.

Wie auch Torhüter Marco Rhein unter der Woche gesagt hatte, wollten die Rodgauer unbedingt eine Reaktion zeigen und eine bessere Leistung abrufen als am vergangenen Wochenende. Das ist gelungen. „Jeder war zu 100 Prozent konzentriert, jeder, der auf das Feld gekommen ist, hat seinen Job gemacht“, sagte Redmann. Und nicht nur vom Kopf her lief es für die „Baggerseepiraten“ gut, auch handballerisch waren sie ihrem Gegner einen Schritt voraus. „Wir sind von der ersten Minute an sehr gut ins Tempospiel gekommen, haben unsere Möglichkeiten genutzt und den Gegner unter Druck gesetzt“, sagte Redmann. Gefallen hat ihm vor allem die Konsequenz im Torabschluss, die Chancenverwertung seiner Mannschaft hatte er nach vergangenen Spielen schön öfter kritisiert. „Wir haben die Abwehr des Gegners gut ausgespielt und die Situationen besser genutzt. Ich denke, dass wir es am Ende mit unserer Abwehr und mit unserem Torwart dem Angriff der Friesenheimer schwerer gemacht haben, Tore zu erzielen, als es uns die Abwehr des Gegners schwer gemacht hat.“ Damit haben die Rodgauer genau das umgesetzt, was sie sich unter der Woche vorgenommen hatten. „Mir gefällt es sehr gut, dass man sieht, dass in der Mannschaft Leben und Feuer drin ist und dass wir auf so eine schlechte Leistung von vergangener Woche so reagieren“, sagte Redmann. „Das zeigt das Potenzial und das Vermögen, das in der Mannschaft steckt, aber vor allem auch den Spirit und den Teamgeist. Das stimmt mich total positiv.“

Redmann ist im Großen und Ganzen zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft im vergangenen Monat. Die Rodgauer verloren im November und im Dezember bis jetzt nur einmal, das war in Waldbüttelbrunn. „Wir hatten viele gute Gegner aus dem unteren Mittelfeld, die um jeden Punkt kämpfen“, sagte Redmann.

Spielfilm: 3:0 (6.), 7:3 (14.), 13:8 (26.), 16:11 - 19:12 (37.), 24:16 (45.), 33:23

Zeitstrafen: 4:4 - 7m: 4/6 - 5/5 - Rote Karte: Dorra (37./Friesenheim)

HSG Rodgau: Rhein, Hoepffner; Keller (4/4), Seidel (7), Mann (1), Brandt (1), Schopper (7), Stenger (5), Kohlstrung, Fink (1), Roth (1), Wunderlich, von der Au (1), Gräsl, Brühl (5), Geck niw