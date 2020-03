Offenbach – Herbe Niederlage für die TSG Bürgel in der Handball-Oberliga: Die Mannschaft von Trainer Sven Lenort verlor bei der TSG Münster nach schwacher Leistung in der zweiten Halbzeit mit 31:21 (12:14).

Bürgel rutscht mit nunmehr 24:12 Punkten ab auf den vierten Tabellenplatz. TuS Dotzheim und die HSG Pohlheim sind mit knappen Siegen an den Offenbachern vorbeigezogen, die am Sonntag, 17. 30 Uhr, den Tabellenelften MSG Umstadt/Habitzheim in der Sportfabrik erwarten.

Wie schon vor fünf Wochen bei der deutlichen Niederlage gegen Spitzenreiter Gensungen/Felsberg (22:34) zeigte die TSG im ersten Abschnitt eine gute Leistung und brach dann völlig ein. Bürgels Angreifer erzielten nach der Pause nur noch sieben Tore.

„Wir waren in der ersten Halbzeit klar besser, haben eine sehr gute Abwehr gespielt, viele Bälle gewonnen. Wir haben unsere Angriffe aber zu schnell abgeschlossen, uns den einen oder anderen technischen Fehler geleistet. So haben wir Münster im Spiel gelassen“, berichtete Sven Lenort.

Das Spiel seiner Mannschaft nach dem Wechsel ließ ihn fassungslos zurück. „Wir sind völlig vom Konzept abgekommen. Münster hat eine 5-1-Abwehr gespielt und mit dem vorgezogenen Spieler auf Halbrechts unseren Markus Wagenknecht aus dem Spiel genommen. sie haben die Räume eng gemacht. Wir haben keine Torgefahr mehr entwickelt.“ Knackpunkt waren insgesamt vier Zeitstrafen für Bürgel binnen weniger Minuten. „Da haben wir das Selbstvertrauen komplett verloren. Es ging nur noch in eine Richtung – und zwar in die gegen uns“, sagte Sven Lenort. app

TSG: Hoppenstaedt, Gezer; Kaiser, Zahn (4), Ahouansou (1), Pjanic (4), Müller, Morgano, Wagenknecht (4/2), Nils Lenort (2), Büdel, Cohen (4), Lehmann (2)