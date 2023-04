Lagerwechsel nach dem finalen Derby

Teilen

Zdravko Stokan © -

Zdravko Stokan wird nach vier Jahren von der HSG Dreieich zur HSG Dietzenbach zurückkehren. Zuvor stehen sich die Herren-Teams der beiden Klubs aber erst noch im Derby gegenüber.

Dietzenbach – Wenn am 30. April das Nachbarschaftsduell in der Handball-Bezirksoberliga zwischen der HSG Dreieich und der HSG Dietzenbach in Götzenhain angepfiffen wird, steht Zdravko Stokan noch voll hinter dem Gastgeber-Team – als Sportlicher Leiter und Co-Trainer. Eine Woche später, wenn die Saison 2022/23 beendet ist, wechselt der gebürtige Kroate das Lager.

Denn bei der HSG Dietzenbach hat Stokan den Großteil seines knapp 40-jährigen Handballerlebens verbracht. Nur in den vergangenen vier Jahren machte er einen Ausflug zum Nachbarn. „Ich wollte mal etwas anderes machen und wurde vom Vorstand des HSV Götzenhain gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mitzumachen“, nennt er die Beweggründe seines damaligen Wechsels zur HSG, einem Zusammenschluss der Handballabteilungen von SV Dreieichenhain, SKG Sprendlingen und HSV Götzenhain. Und das tat er, übernahm die Aufgaben als Sportlicher Leiter und setzte sich als Co-Trainer mit auf die Bank der 1. Herrenmannschaft, der sich dann auch sein Sohn Toma als Torhüter anschloss. Er bleibt der HSG Dreieich auch weiterhin als sicherer Rückhalt erhalten. „Ich werbe ihn nicht ab“, sagt Zdravko Stokan schmunzelnd, der im Guten gehe. Warum dann der Abschied? „Wir haben vieles in Bewegung gesetzt und die richtigen Schritte eingeleitet, aber ich glaube, die HSG Dreieich braucht jetzt einen neuen Handballgeist.“

So nimmt er am 8. Mai 2023 die Arbeit bei der HSG Dietzenbach auf und wird auch hier die Sportliche Leitung übernehmen. „Wir wollen neue Wege gehen und mehr Kapazitäten schaffen“, führt der im Jahr 1981 nach Deutschland gekommene Stokan aus. „Wir wollen uns im Nachwuchsbereich breiter aufstellen und von den Minis beginnend eine Basis schaffen und dazu mit Kindergärten und Schulen kooperieren“, sagt Stokan, früher selbst Kreisläufer und Jugendtrainer. Momentan nehmen die Dietzenbacher nur mit der männlichen C- und D-Jugend am Spielbetrieb teil.

Gut aufgestellt seien die Aktiven-Mannschaften - beide momentan auf Rang vier ihrer Spielklasse. Mit der Frauenmannschaft, bei der ein Trainerwechsel ansteht (Matthias Müller für Julian Wurm), sei der mittelfristige Blick in Richtung Oberliga nicht ausgeschlossen. Und auch das Herrenteam von Trainer Pana Nostas habe viel Potenzial, um in der Landesliga anzuklopfen.

Handball stand für ihn in der Freizeit immer an Nummer eins, da bleibt wenig Zeit für andere Dinge. „Ich treffe mich noch regelmäßig mit den Altherren zum Kicken“, sagt er. Ein Sport, den auch seine Tochter Ivana betreibt. Ansonsten ist Handball das beherrschende Thema im Hause Stokan. Wenn die Nationalmannschaften spielen, schlagen zwei Herzen in seiner Brust - für Deutschland und Kroatien.

Von Katja Vügten