Landesliga Handball: HSG Rodgau II stellt sich neu auf

Offenbach - Zum Spitzenspiel der Handball-Landesliga Süd ist die zweitplatzierte HSG Hanau II am Sonntagnachmittag beim Tabellenvierten TuSpo Obernburg zu Gast.

Während die HSG Rodgau Nieder-Roden II eine vermeintlich leichte Aufgabe beim Viertletzten TV Kleinwallstadt erwartet, kommt es in Babenhausen zum Derby gegen die SG Egelsbach.

TuSpo Obernburg – HSG Hanau II (So., 17:30 Uhr)

Als Tabellenzweiter sind die Hanauer beim Vierten zu Gast. Nur drei Zähler liegen die beiden Teams auseinander, allerdings hat der frühere Zweitligist Obernburg ein Spiel weniger absolviert. „Sie werden sich zu Hause weitaus stärker präsentieren als im Hinspiel“, erinnert HSG-Betreuer Jörn Schmitz an den 28:27-Heimsieg vor knapp vier Monaten. „Wir haben gut trainiert und fahren selbstbewusst nach Obernburg. Wohlwissend, dass es eine schwere Aufgabe wird. Sie wollen sicherlich die Niederlage in Babenhausen vergessen machen, um den Anschluss nicht zu verlieren“, meint Schmitz.

TV Kleinwallstadt – HSG Rodgau Nieder-Roden II (So., 18 Uhr)

Nach zuletzt zwei Niederlagen hintereinander streben die Nieder-Rodener wieder ein Erfolgserlebnis an. Gegen den Tabellenelften, der momentan den ersten Abstiegsplatz belegt, stehen die Chancen gut. Dennoch warnt der Rodgauer Trainer John Meincke vor den Gastgebern. „In Kleinwallstadt haben sich schon einige Teams schwer getan. Für uns geht es darum, gut in der Abwehr zu stehen und dann unser Tempospiel aufzuziehen. Wir fahren dahin, um zwei Punkte zu holen“, betont Meincke, der am Saisonende aus beruflichen Gründen sein Amt niederlegen wird. Nachfolger wird Christian Sommer, zuletzt beim Bezirksoberligisten TSG Offenbach-Bürgel II. Das HSG-Eigengewächs hat dem neuen sportlichen Leiter des Unterbaus des Drittligisten, Marco Rhein, für zwei Jahre zugesagt. In Leon Eck (TGS Niederrodenbach) und Nils Oeste (TSG Bürgel II) stehen auch zwei Zugänge fest.

SG Rot-Weiß Babenhausen – SG Egelsbach (So., 18 Uhr)

Zum Landesliga-Derby empfängt der Spitzenreiter den Tabellenachten aus Egelsbach. Zuletzt feierten die Gastgeber vor dem spielfreien Wochenende einen überzeugenden Erfolg über TuSpo Obernburg (34:26), einen direkten Konkurrenten im Aufstiegsrennen. „Wenn wir die gleiche Konzentration an den Tag legen und an die Leistung anknüpfen, haben wir gute Chancen“, ist Babenhausens Trainer Oliver Schulz zuversichtlich. Egelsbachs Coach Sadri Syla erwartet gegen die „definitiv beste Mannschaft der Liga“ ein schweres Spiel: „Auf der anderen Seite kann es aber auch einfach sein. Wir haben keinen Druck. Dennoch gehen wir mit der gleichen Einstellung wie immer ins Spiel, mit dem Willen zu gewinnen“, meint Syla, der insgeheim darauf hofft, den Lauf von fünf Spielen in Folge ohne Niederlage (drei Siege, zwei Unentschieden) fortsetzen zu können. Schulz warnt eindringlich vor den Gästen: „Egelsbach ist eine Mannschaft, die ekelhaft zu spielen ist. Für zwei Punkte müssen wir 100 Prozent geben.“ (lahe)

