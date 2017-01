Langener Jochen Kühl ist seit 50er Jahren dem Basketball eng verbunden

Langen - Einst spielte er für das Jugend-Nationalteam der DDR. Später gründete er das Teilzeit-Internat in Langen, fungierte als Trainer, Abteilungsleiter, Wegbereiter. Kaum einer ist so eng mit dem Basketball verbunden wie Jochen Kühl.

Im Interview spricht der 73-Jährige über seine Tätigkeiten und den Boom in den 70er Jahren.

Kurz und knapp: Was bedeutet Basketball für Sie?

Basketball war und ist mein Spiel. Ein Teamsport mit viel und vielseitiger Bewegung und immer spannend.

Das sind andere Ballsportarten wie Fußball auch...

Da kann ich nur sagen: Warum soll ich den Ball mit Füßen spielen, wenn ich gesunde Arme und Hände habe?

Wie und wann startete die Symbiose Kühl - Basketball?

Ich begann 1957 als 14-Jähriger in einer Jugendmannschaft der BSG Lokomotive Erfurt. Zwei Jahre später spielte ich im Finalturnier um die DDR-Meisterschaft der B-Jugend und nahm ab 1960 regelmäßig an den Trainingslehrgängen der DDR-Jugendauswahl teil. Später habe ich in der Regionalliga in Braunschweig, Göttingen und Hamburg gespielt, erlebte 1966 die Gründung der Basketball-Bundesliga.

Was waren für Sie die Höhepunkte Ihrer Tätigkeit als Trainer und Funktionär?

Lesen Sie auch: Mit Pfirsichkörben hat es angefangen Als Spieler habe ich lange nicht verstanden, warum die Trainer sich so viel Mühe mit uns gaben. Erst als ich 1967 in Lübeck als Jugendtrainer anfing, habe ich erkannt, wie viel Freude es macht, dieses Spiel als Trainer zu lenken. Höhepunkt war der Durchmarsch meiner Jungen der Jahrgänge 57 bis 59 im TV Langen von der Landesliga bis in die 2. Bundesliga. In den 70er Jahren begann auch der Boom in Langen. Mit Damen-Trainer Jürgen Fornoff habe ich die Idee entwickelt, junge Talente auch individuell zu fördern. Daraus entstand das Modell „Basketball-Teilzeit-Internat Langen“ (BTI).

Wie hat sich das Spiel im Laufe der Jahre verändert? Und wie nah ist Europa der NBA gekommen?

In den USA wird Basketball zuerst individuell gespielt. Erst wenn du dich nicht durchsetzen kannst, suchst du das Teamspiel. Das macht das Spiel attraktiv. In Europa erziehen wir viel früher zu einem Teamspiel, bei dem leider oft die individuelle Durchsetzungsfähigkeit vernachlässigt wird. Genau daran arbeiten wir auch im BTI.

Wer ist für Sie der größte Basketballer aller Zeiten?

Dirk Nowitzki wegen seiner bisherigen Lebensleistung.

Vorausgesetzt, Ihnen steht eine Zeitmaschine zur Verfügung. Würden Sie lieber heute oder vor 40 Jahren als Profi auf dem Parkett stehen?

Ich würde weder damals noch heute als Profi Basketball spielen wollen. Aber ich kann jeden jungen Menschen verstehen, der diesen Traum hat und hart dafür arbeitet.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft des Basketballs ?

Den vielen interessierten Kindern wünsche ich engagierte Trainer, wie sie es für die Langener Jugendlichen vor unserem Jubiläum 2016 gab. Das sollte auch für die neue Generation junger Trainer eine Herausforderung sein. (jp)