Langener Schlafwagenhandball

10 Tore gelangen Daniel Bauch (links) für die HSG Rodgau II, rechts Robin Treutler von der HSG Langen.

Die Handballer der SG Egelsbach haben auch beim TV Büttelborn deutlich mit 32:22 durchgesetzt. Mit einem Heimsieg im Nachholspiel am Samstag gegen den tabellenneunten TuSpo Obernburg II kann sich das Team von Trainer Lars Jung die Herbstmeisterschaft in der Landesliga sichern. Im Verfolgerduell setzte sich die HSG Rodgau Nieder-Roden II gegen die HSG Langen durch. Die SG Rot-Weiß Babenhausen hat durch das 32:32 gegen die TGS Niederrodenbach die „Rote Laterne“ des Tabellenschlusslichts wieder an den TV Flieden übergeben.

HSG Rodgau Nieder-Roden II - HSG Langen 35:30 (20:14). Während die Gastgeber von Anfang an überzeugten, kam das Team aus Langen nicht aus den Puschen. „Wir präsentierten anfangs Schlafwagenhandball“, stellte Trainer Sebastian Poeck fest. Die Folge war ein 3:11-Rückstand nach elf Minuten gegen abwehrstarke und aufs Tempo drückende Rodgauer. Erst danach kamen die Langener besser ins Spiel und verkürzten den Rückstand bis zur Halbzeit auf 14:20. Näher als bis auf drei Tore (28:25/46.) ließ die Rodgauer Drittliga-Reserve die Langener aber nicht mehr herankommen.

„Wir haben den Vorsprung behauptet, obwohl das Durchwechseln zu einem kleinen Bruch in unserem Spiel geführt hat“, sagte André Seitz, der Trainer der „Baggerseepiraten“, die mit 17:9 Punkten auf Rang drei die Tabellenspitze wieder im Blick haben und hochzufrieden mit ihren Fans feierten. Die Langener fuhren dagegen enttäuscht nach Hause, auch wenn Poeck bilanzierte: „Wenn man die ersten zehn Minuten ausklammert, war ein Sieg drin.“ Grundsätzlich sei man mit 14:12 Punkten im Soll und auf gutem Weg zum Klassenerhalt.

Spielfilm: 3:0, 6:1, 8:2, 11:3 (11.), 11:6, 15:7 (18.), 17:12, 20:14 - 21:14, 23:15, 23:17, 24:19, 25:21, 27:21, 27:23, 28:25 (46.), 33:28 (57.), 35:29, 35:30

Zeitstrafen: 1:3 - Siebenmeter: 2/2 - 3/3

Rodgau II: Graf, Hildebrand; Bauch (10), Ullrich, Fink (4), Kiefer, Lehr (7/2), Haus, Eyssen (4), Spanheimer, Trageser (2), Weiland (2), Markert (6), Landskron

HSG Langen: Vogel; H. Metzger (3), Müller (3), Nagel (3/3), Oldenburg (8), Schneider (2), Ruder, Skötsch (3)), Raschke (1), Nass (2), Treutler (5)

TV Büttelborn - SG Egelsbach 22:32 (14:19). Mit dem siebten Sieg in Folge bauten die Egelsbacher ihr Punktekonto auf 20:4 aus, mussten Platz eins aber noch einmal der SG Bruchköbel überlassen, die nach dem 29:24 beim Drittletzten HSG Rüsselsheim/Bauschheim/Königstädten bei einem mehr absolvierten Spiel 21:5 Zähler aufweist.

„Wir haben das Optimum herausgeholt“, freute sich SGE-Trainer Lars Jung angesichts der angespannten personellen Lage über den souveränen Sieg beim Tabellensiebten. Dank überzeugender Abwehrarbeit setzten sich die Egelsbacher gleich auf 6:12 (14.) ab und behaupteten diesen Vorsprung bis zur Halbzeit. „Zur Pause hätten wir sogar schon noch deutlicher führen können“, sagte Jung. In der Offensive angeführt von Lukas Gärtner (11/4) und Torben Zecher (6) ging es über 26:16 (43.) und 31:19 zum lockeren Sieg.

Spielfilm: 1:0, 1:4, 3:7, 4:9, 6:12 (14.), 11:15 (21.), 11:17, 14:19 - 14:21, 15:23, 16:26 (43.), 17:29, 19:29, 19:31, 22:32

Zeitstrafen: 4:6 - Siebenmeter: 3/3 - 4/4

SG Egelsbach: Zeising; Sonntag (2), Pasincevs (1), Jäger (1), Giefer, Tino Zecher (3), Meinelt (2), Torben Zecher (6), Hupfer (3), Gärtner (11/4), Gjorgjieski, Krasusky, Hülsen (3)

SG RW Babenhausen - TGS Niederrodenbach 32:32 (15:20). Gegen den Tabellensiebten (13:13 Punkte) gerieten die ersatzgeschwächt angetretenen Babenhausener zunächst 4:12 (14.) in Rückstand und lagen in der 40. Minute noch 19:26 hinten. Auch beim 23:28 (46.) sah es noch nach der nächsten Niederlage aus. Es wäre die neunte im zwölften Spiel gewesen. Aber angeführt von Christoph Seipel (11/4), der auch die letzten beiden Tore zum 31:32 und zehn Sekunden vor Schluss zum 32:32 erzielte, und mit Torwart Daniel Kocsis als Rückhalt erkämpfte sich das Team von Trainer Christian Metz noch einen Punkt. Teammanager Mitch Maloul sprach von einer „kämpferisch megastarken Leistung“.

Spielfilm: 1:0, 2:5, 3:7 (8.), 4:12 (14.), 7:12, 11:13 (18.), 11:15, 12:17, 14:17, 14:19, 15:20 - 15:21, 17:21, 17:23, 19:26 (40.), 23:26 (45.), 23:28, 26:28 (50.), 29:30 (56.), 30:32, 32:32

Zeitstrafen: 3:6 - Rote Karte: Kulenovic (TGS, 60.) - Siebenmeter: 7/5 - 4/4

SG RW Babenhausen: Kocsis; Seipel (11/4), Krause (4), Muster (4), Pieroth (4), Sillari, A. Schlett (2/1), Luberecki, Zappe (3), Pomadt (1), Goede (3)