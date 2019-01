Langens HSG-Handballer gut wie nie

+ Die Handballer der HSG Langen, oben von links: Dennis Oldenburg, Lennart Müller, Stefan Passmann, Tim Werwitzke, Moritz Kaufmann, Trainer Sebastian Poeck. Mitte: Pascal Kretschmann, Daniel Scherin, Sven Schally, Florian Schlesinger, Basti Teufel, Leon Metzger, Malte Schummer. Unten: Tom Nagel, Nils Ruder, Kai Malecha, Haiko Metzger, Markus Kochler, Jonas Schneider, Henny Schummer. Foto: vvg

1993 wurde die Spielgemeinschaft aus TV und SSG Langen gegründet. Aber so gut wie in dieser Saison haben die Handballer der HSG Langen noch nie gespielt. Für den Tabellenzweiten der Bezirksoberliga Darmstadt scheint der erstmalige Aufstieg in die Landesliga möglich. VON STEFAN MORITZ