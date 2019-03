Langstadt entscheidet Duell der B-Teams klar für sich

Langstadt – Aufsteiger TSV Langstadt hat seine erste Punktrunde in der Tischtennis-Bundesliga der Frauen mit Bravour absolviert. Mit 15:13 Punkten beendete man die Runde als Tabellenfünfter und trifft in den Viertelfinal-Play-offs (ab 12.

April) auf den Vierten TTG Bingen/Münster-Sarmsheim.

Am letzten Spieltag überraschte der TSV mit dem 6:0 beim Meisterschaftsfavoriten ttc berlin eastside, ließ dem Gegner ganze zwei Sätze. Berlin verzichtete allerdings auf seine vier Topspielerinnen, die beim Champions-League-Halbfinale des Klubs am Abend in Zagreb benötigt wurden. Und da die noch eingeplante Inderin Krittwika Roy nicht rechtzeitig von den Spanish Open zurückkehren konnte, blieb Kathrin Mühlbach die einzige Spielerin mit Bundesliganiveau. Sie ging zudem stark erkältet an die Platte. So hatte Janina Kämmerer die Berliner Nummer eins wie schon im Hinspiel gut im Griff.

Gegen die übrigen drei Regionalligaspielerinnen aus der zweiten Berliner Mannschaft zu gewinnen, war ein leichter Auftrag. Schließlich zählt Langstadt II – trotz der unglücklichen Niederlage am Vortag bei den Reinickendorfer Füchsen – zum besten, was die 3. Liga zu bieten hat. Dass Langstadts „Zweite“, verstärkt durch Alena Lemmer, beim Spitzenreiter auflaufen musste, hatte den Hintergrund, dass Petrissa Solja und Cheng Hsien-Tzu auf der World Tour am Persischen Golf im Einsatz waren und Monika Pietkiewicz als Verbandstrainerin bei einem Sichtungslehrgang des HTTV zugegen sein musste. Doch auch die Vertretung machte einen guten Job und tütete in knapp 80 Minuten den Kantersieg ein.

„Das Spiel hatte eher Freundschaftsspielcharakter und war eine sehr einseitige Sache“, sagte der Sportliche Leiter des TSV, Manfred Kämmerer. „Die Runde ist nun vorbei, jetzt schauen wir gespannt auf die Play-offs.“ Mit Bingen dürfte man in Topbesetzung absolut auf Augenhöhe sein. Der Einzug ins Halbfinale erscheint keinesfalls unmöglich. rosch

Langstadt: Lemmer (1), Kämmerer (1), Bundesmann (1), Jansen (1), Lemmer/Bundesmann (1), Kämmerer/Jansen (1)