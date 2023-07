Langstädterin Lorena Morsch gewinnt Gold mit U15-Team

Gold für das Team: Die U15-Mannschaft mit Lorena Morsch, Josi Neumann, Koharu Itagaki und Lisa Wang (von links) feiern ihren Sieg bei den Jugend-Europameisterschaften. © DTTB (Först)

Langstadts Tischtennis-Talent Lorena Morsch darf sich U15-Team-Europameisterin nennen.

Gleiwitz – Volle zehn Tage kreuzten die besten Nachwuchs-Asse Europas im Tischtennis die Klingen im polnischen Gleiwitz bei den 65. Jugend-Europameisterschaften – sowohl in Mannschafts- als auch Individualwettbewerben. Deutschland gewann zwei Gold-, zwei Silber- und zwei Bronzemedaillen. Zu dem Erfolg hat auch Lorena Morsch aus Langstadt beigetragen, wenn auch nicht immer in der Rolle, die sie sich gewünscht hätte.

Den freudigen Abschluss der Mannschaftswettbewerbe markierte der Titel im Mädchen-Doppel der Altersklasse U15. Josi Neumann und Koharu Itagaki, beide 13 Jahre alt und beide in der 1. Bundesliga unter Vertrag, gingen an die Platte. In der Saison 2021/22 hat Neuman – seit der vergangenen Spielzeit bei Rekordmeister Berlin aktiv – noch für den TSV Langstadt II aufgeschlagen und ihre Nachfolgerin im TSV-Team, Lorena Morsch, hat nun zur Gold-Truppe des Deutschen Tischtennis-Bundes gehört. Sie errang den Europameistertitel durch das entscheidende 3:2 im Herzschlagfinale gegen Frankreich.

Im deutschen U15-Team standen neben Neumann und Itagaki noch die Saarbrückerin Lisa Wang und eben Lorena Morsch, die im August 15 Jahre alt wird. Allerdings kamen in der Endrunde nur Neumann und Itagaki zum Einsatz. Dennoch durfte auch Morsch, die im vergangenen Jahr große spielerische Fortschritte gemacht hat und kommende Saison im Langstädter Zweitliga-Team erstmals im vorderen Paarkreuz aufschlagen wird, verdientermaßen die Goldmedaille entgegennehmen. Ein einziges Spiel hatte sie in der Gruppenphase mit Erfolg bestritten. Natürlich juckte es in den Fingern, öfter zum Schläger zu greifen, doch an Neumann und Itagaki kam sie noch nicht vorbei.

Für die in Gießen lebende Angriffsspielerin, eines der größten deutschen Talente, waren es die zweiten Jugend-Europameisterschaften. Bei ihrem EM-Debüt im Vorjahr in Belgrad war sie mit der Mannschaft Dritter geworden und im Einzel unter die letzten 64 sowie im Mixed und Doppel jeweils unter die letzten 32 gekommen. Während Neumann und Itagaki auch nächstes Jahr noch U15 spielen dürfen, waren es für Morsch die letzten Jugend-Euros dieser Kategorie – 2024 muss sie U19 spielen.

„Die Goldmedaille mit dem Team freut mich riesig“, unterstreicht die 14-Jährige. „Grundsätzlich sind wir relativ gleich stark, trotzdem wurden Koharu und Josi gesetzt. Das Spielsystem bei der U15 ist eben so, dass man mit nur zwei Spielerinnen ein Spiel bestreiten kann.“ Bei der U19 wird es anders werden, da werden immer drei Spielerinnen benötigt. Hoffnungsvoll fügt sie hinzu: „Ende des Jahres finden die Weltmeisterschaften im Team statt. Da darf ich noch mal U15 spielen. Mal sehen, wer dafür nominiert wird.“

An das Mannschafts-Highlight schlossen sich die Individual-Wettbewerbe an. Im Einzel konnte Lorena Morsch, trotz der stimmungsvollen und kämpferische Atmosphäre bei der Jugend-EM, nicht in die erhofften Bereiche vordringen. In der Runde der letzten 32 verlor sie mit 1:4: „Leider hatte ich mit Kontopoulou eine richtig gute Gegnerin aus Griechenland. Ich kam nicht so richtig in mein Spiel und sie hat keine leichten Fehler gemacht.“

Im Doppel mit Defensivkünstlerin Lisa Wang lief es schon besser. Edelmetall war in Sichtweite. „Beim Spiel unter den letzten Acht gegen die Portugiesin Leal und die Rumänin Baiasu sind wir sehr knapp an der Medaille vorbeigeschrammt. Beide Gegnerinnen konnten sehr gut gegen Lisas Abwehr spielen, dann wird es schwer.“ Die drei Doppel vorher hat das Duo jeweils mit 3:0 gewonnen.

Auch mit ihren Leistungen im Mixed zusammen mit Noah Hersel war die junge Langstädterin zufrieden: „Wir sind gegen die späteren Europameister aus Frankreich Pilard/Guo Zheng knapp mit 1:3 ausgeschieden. Wir haben wirklich gut harmoniert.“

Dabei war es vor dem Turnier keineswegs so, dass sich das Langstädter Toptalent ausschließlich auf Tischtennis konzentrieren konnte. Lorena Morsch geht in Gießen-Wieseck zur Schule und kommt jetzt in die 10. Klasse. „Ich habe zwischendurch Arbeiten geschrieben, den verpassten Stoff aufgearbeitet und Ersatzleistungen abgeben müssen“, erklärt der Tischtennis-Teenager. „Die drei Vorbereitungslehrgänge auf die EM und das Turnier selbst waren noch in der heißen Phase der Schulzeit, wo es um Notenvergaben ging.“

Lorena Morsch kommt aus einer Tischtennisfamilie. Nur die ältere Schwester Angelina tanzt aus der Reihe und spielt Tennis. „Mein Mann hat zwei Geschwister. Alle drei spielen noch aktiv. Auch der Opa hat gespielt. Wenn Lorena ein Spiel hat oder auf einem Turnier ist, sind alle aufgeregt“, sagt Mutter Melanie und fügt hinzu: „Ich war in Polen dabei und der Rest der Familie hat zu Hause mitgefiebert.“

Melanie Morsch selbst ist fraglos das bekannteste Familienmitglied in Sachen Tischtennis. Sie hatte es, damals noch unter ihrem Mädchennamen Melanie Knechtel, mit Watzenborn-Steinberg bis in die 1. Bundesliga geschafft. Heute spielt sie nach zwei Knie-OPs nicht mehr, betreut und coacht aber gemeinsam mit Inka Dömges das Langstädter Zweitliga-Team. „Während der Spiele versuche ich, keine Miene zu verziehen - das ist unser Abkommen. Wenn Lorena zu mir schaut, nicke ich ihr immer nur positiv zu“, beschreibt die Mutter ihre Erfahrungen von der Bande. „Das ist nur äußerlich, damit Lorena ruhig bleibt. Innerlich sieht das natürlich anders aus.“ rosch