Umgang auf Offenbachs Fußballplätzen: „Art und Weise ist ruppiger geworden“

Von: Julius Fastnacht

Wünscht sich mehr Respekt: Schiedsrichter-Lehrwart Terlan Tavasolli. © hartenfelser

Im Fußballkreis Offenbach beschäftigt Schiedsrichter nicht nur das sportliche Geschehen auf dem Feld.

Offenbach – Mittwoch im September, Flutlicht, Sportplatz „In der neuen Lach“ in Dreieich – ein Abend, der Kreisligafußball atmet. Eigentlich. Denn die Partie zwischen FV 06 Sprendlingen und Munzur Offenbach endet im Spielabbruch. In den Schlussminuten, die Gäste liegen 0:5 zurück, lässt eine Gelbe Karte die Gemüter überkochen. Es kommt zur Schlägerei zwischen den Teams, so beschreibt es der Vorsitzende der Dreieicher später. Ein 06er geht zu Boden, hält die Polizei in ihrem Bericht fest. Und ermittelt noch immer wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen mehrere Personen.

Offenbach: Im Amateur-Fußball kommt es immer wieder zu Eklats

Der Vorfall in Sprendlingen reiht sich ein in eine Serie von Amateurfußball-Eklats im Kreis. Schon im August mündet das Dietzenbacher Kreisliga-Derby in einer Massenschlägerei, an der bis zu 30 Personen beteiligt gewesen sein sollen. Mittlerweile hat das Sportgericht fünf Spieler zu mehr als 30 Spielen Sperre verurteilt. Und auf die Ausschreitungen nach dem Verbandsliga-Spiel zwischen TS Ober-Roden und den Sportfreunden Seligenstadt im Oktober setzt es kürzlich nicht nur Sperren, sondern sogar Geldstrafen.

Laut einer Studie des Deutschen Fußball Bundes aus dem Herbst haben Schiedsrichter in der Spielzeit 2021/22 so viele Amateur-Spiele abgebrochen wie noch nie. Ein Trend, den der Fußballkreis Offenbach spiegelt? Eher nicht, glaubt Günter Kiepfer. „Spielabbrüche sind medialer geworden, es wird öfter darüber berichtet“, sagt der Schiedsrichterobmann. Zumindest die Zahlen der letzten Spielzeiten scheinen seine These zu stützen (siehe Kasten).

Offenbacher Schiedsrichter: Umgang auf dem Platz wird ruppiger

Wie auf dem Platz miteinander umgegangen wird, das habe sich im Vergleich zu früher allerdings durchaus verändert: „Die Art und Weise ist ruppiger geworden. Das berichten mir meine Schiedsrichter“, sagt der 60-Jährige. „Hatten wir früher noch Beleidigungen, sind es jetzt öfters Drohungen. Klar ist: Das zieht sich durch alle Klassen, betrifft die Jugend und den Herrenbereich.“

Terlan Tavasolli ist Schiedsrichter-Lehrwart für den Fußballkreis, pfeift seit mehreren Jahren. Einen Wandel des Platzklimas hin zum Negativen stellt der 25-Jährige nicht fest. Vielmehr findet er: „Das Verständnis für Fehlentscheidungen war eigentlich noch nie besonders hoch.“ Schlimm schätzt er vor allem das Verhalten mancher Eltern und Trainer im Nachwuchsfußball ein: „Wie sie sich über Einwurfentscheidungen in der E-Jugend aufregen können, ist unverständlich.“

Auch was sich mancher Zuschauer im höheren Alter herausnimmt, nur weil er zwei Euro Eintritt bezahlt hat, stört ihn. Zu pauschalisieren, hält Tavasolli zwar für schwierig. Trotzdem sagt er: „Als Schiedsrichter ist es nicht einfach. Bei ein, zwei Fehlentscheidungen kann es ganz schnell in die falsche Richtung gehen. Da muss man erst mal die Gemüter abkühlen, dazu braucht es Erfahrung.“

Offenbacher Schiedsrichter: Im Amateurfußball haben wir keinen Videobeweis

Fußball weckt Emotionen, und damit hat Tavasolli kein Problem: „Als Zuschauer rege ich mich ja selbst auf. Ich weiß aber, dass Schiedsrichter ihr Bestes geben. Und im Amateurfußball haben wir keinen Videobeweis.“ Einen Elfmeter nicht zu pfeifen, das mache niemand mit Absicht. Mehr Respekt wünscht sich Tavasolli. Für diejenigen, die sich beim Fußball über die Maßen ärgern, hat er dann sogar einen Vorschlag parat: Einfach mal selbst einen Schiedsrichter-Lehrgang absolvieren. (Julius Fastnacht)

Spielabbrüche im Fußballkreis 911 Amateurspiele haben Schiedsrichter in Deutschland in der Saison 2021/22 wegen Gewalt oder Diskriminierungen abgebrochen. Für den Fußballkreis Offenbach lässt sich eine Tendenz nur schwer ausmachen. 2017/18 gab es 13 Spielabbrüche, 2018/19 ganze 19, 2019/20 waren es 12, 2021/22 15. In dieser Spielzeit zählt Jürgen Weil, Vorsitzender Kreissportgericht, bereits sieben. Aber: „Nicht immer geht es dabei um Gewalt.“ Teilweise seien auch verringerte Spielerzahlen oder das Wetter der Grund. Manchmal stelle sich ein Abbruch im Nachhinein als ungerechtfertigt heraus. Auch interessant: „Bei den Frauen kommt es so gut wie nie zu Spielabbrüchen.“ (juf)