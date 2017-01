Lebenszeichen der TGS

Offenbach - Die Frauen der TSG Seligenstadt haben im Kampf um den Klassenerhalt in der Basketball-Verbandsliga ein Lebenszeichen von sich gegeben und das Kellerduell gegen die Fraport Skyliners gewonnen. In der 1.

Regionalliga der Herren musste der TV Langen hingegen die bislang höchste Niederlage der Saison hinnehmen.

1. Regionalliga

ASC Mainz - TV Langen 100:84 (50:46). Auch im vierten Duell seit dem Zweitliga-Abstieg unterlag der TVL den Mainzern, kassierte diesmal sogar die höchste Saison-Niederlage. Dabei konnten sich die „Giraffen“ bisher vor allem auswärts eigentlich auf ihre Defensivstärke verlassen und führten bis kurz vor der Halbzeitpause. Die Verteidigung fand jedoch kein Mittel gegen das schnelle Spiel der Mainzer. Zudem musste Trainer Tim Michel neben Cedric Quarshie (zwei Spiele gesperrt) kurzfristig auf Aufbauspieler Lukas Beuschlein (krank) verzichten. Dafür gab U18-Spieler Devon Jacob sein Debüt. Er zeigte eine gute Defensivleistung gegen den Ex-Langener Anish Sharda, der aber dennoch bester Mainzer Werfer (22 Punkte) war.

TVL: Hoffmann (2), Chabot (20), Bokeloh (2), Sielaff (11), Schneider (7), Ross (22), Jacob, Martiny (11), Reinhardt (11), Bölke (2)

2. Regionalliga

TuS Frankfurt - TV Langen II 56:70 (28:34). Die Reserve des TVL blieb auch in der dritten Partie des Jahres ungeschlagen, baute ihre Serie auf vier Siege in Folge aus und festigte damit Platz drei. Der wiedererstarkte Tabellenvorletzte aus Frankfurt bereitete den Gästen aber einige Probleme, verkürzte im letzten Viertel auf 43:48. In dieser Phase war jedoch auf Xavier Blain-Cruz Verlass, der mit drei Dreiern in Folge für die Vorentscheidung sorgte. „Es war kein Offensivfeuerwerk wie gegen Bensheim oder Lützel, aber Frankfurt hat es uns mit seiner Verteidigung aber auch schwer gemacht“, so TVL-Spieler Mirco Palazzo.

TVL: Blain-Cruz (20), Butz (15), Palazzo (13), Püchert (5), Overdick (6), Hardt (4), Kaut (2), Paff (2), Lovric (2), Lewe (2), Arndt

Oberliga

BC Gelnhausen - TV Babenhausen 76:56. Gelnhausen war in Abwehr und Angriff konsequenter als die „Wizards“ aus Babenhausen. Der Regionalliga-Absteiger verteidigte aggressiv und ließ dadurch wenig zu. Vorne war die Trefferquote des BCG vor allem von jenseits der Drei-Punkte-Linie hoch. So entwickelte sich ein einseitiges Spiel, in dem die „Wizards“ nie eine Siegchance hatten. Damit bleibt der TVB Viertletzter.

TVB: Altmann (7), Bayazit (5), Boutté (6), Hemme-Unger (10), Ilori-King (4), Kapikiran (7), Mann, Sauer (9), Scharff (8), Wahl, Yavuz

Landesliga Süd

BC Darmstadt - SV Dreieichenhain 87:73 (42:33). Ausgerechnet im Duell mit den bis dahin punktgleichen Darmstädtern fehlte dem SVD mehr als die halbe Mannschaft. Julian Zachert, Stefan Öppling (beide zweite Mannschaft) sowie Jonas Michael, der nur sporadisch im Team ist, halfen aus. Zwar zeigten die Gäste vor allem hinten eine gute kämpferische Leistung, schafften es aber nicht, die Niederlage zu verhindern. Der SVD hat damit weiter nur vier Punkte Vorsprung auf den Vorletzten Heppenheim. Ein Lichtblick war Youngster Maurice Holzmann, der laut Trainer Martin Jurisch „sein bis dato bestes Spiel“ ablieferte.

TVD: Bieber, Buchmüller, Holzmann, Hunkel, Maaß, Michael, Öppling, Zachert

SG Weiterstadt - EOSC Offenbach 88:63. Eine Woche nach dem 87:85-Erfolg im Verfolgerduell bei der TS Frankfurt-Griesheim verspielten die Offenbacher die gute Ausgangslage bereits wieder. Auch die Höhe der Pleite in Weiterstadt überrascht. Griesheim verdrängte den EOSC von Platz zwei und Spitzenreiter SV Darmstadt hat nun zwei Zähler Vorsprung – bei einem Spiel weniger.

FRAUEN

U17-Bundesliga Südwest

Rhein-Main Baskets - Dragons Rhöndorf 47:54 (18:25). Die Baskets boten Spitzenreiter Rhöndorf in kämpferischer lange Paroli, doch eine echte Siegchance hatte der Tabellenletzte zu keiner Zeit.

Regionalliga

SV Dreieichenhain - MTV Kronberg 62:66 (32:37). Im Duell mit den bis dahin punktgleichen Kronbergerinnen verpasste der SVD den erhofften Befreiungsschlag. Stattdessen rückten die Teams im Keller durch den Sieg des BC Wiesbaden gegen den BBC Horchheim dichter zusammen. In einem engen Spiel hatten die Gäste die besseren Nerven. „Uns hat die Konstanz gefehlt. Wir hatten zu viele schwächere Phasen“, sagte SVD-Trainer Werner Jörg.

SVD: S. Ekert, Knittel (7), Gohlke (17), Korbach (15), L. Ekert (7), Lechte (12), Kulessa (2), Jörges (2)

Oberliga

TSV Krofdorf/Gleiberg II - TG Hanau 35:74 (11:29). Der Tabellenführer aus Hanau zeigte sich gut gerüstet für das Gipfeltreffen mit dem punktgleichen Tabellenzweiten Kassel. Die TGH führte schnell mit 11:0 und setzte sich bis zur Halbzeitpause ab. In der zweiten Hälfte spielte Hanau weiter dominant. Vor allem Lisa Steiner und Juliana Schmid-Pfähler überzeugten in der Offensive.

TG Hanau: Steiner (19), Gültekin (14), Eichhorn (12), Schmid-Pfähler (7), Belik (6), Abel (6), Kovacevic (4), Quedrago (4), Erbs (2), Müller, Hazirlar, Margetic

Landesliga

SSC Bergstraße - TV Langen 40:49. Durch den Sieg verdrängte der TVL die Homburger TG II (43:45 beim TV Heppenheim) vom ersten Platz. Jasmin Weyell aus dem Zweitliga-Kader und Routinier Silke Heger ragten heraus.

TVL: Weyell (14), S. Heger (13), Kief (6), Ewerdwalbesloh (4), Lechte (4), Suroji (4), Linne (2), Djozgic (1), Schlebusch (1), Neumann

TGS Seligenstadt - Fraport Skyliners 51:40. Das Schlusslicht verbuchte gegen den Tabellenvorletzten den zweiten Saisonsieg und verkürzte den Rückstand auf Frankfurt dadurch auf zwei Zähler. Der Rückstand auf den Drittletzten Eintracht Frankfurt beträgt vier Punkte.

TGS: Raupach (20), Betz (10), Naumann (10), Bahl (4), Graf (2), N. Lutz (2), Schuster (2), Pappert (1), S. Lutz, Spahn

SV Dreieichenhain II - Wildcats Aschaffenburg 51:82 (23:50). Das Hinspiel hatte Dreieichenhain gewonnen, diesmal setzte es aber eine klare Niederlage, zumal die SVD-Reserve das erste Viertel komplett verschlief (8:29). Lediglich im dritten Spielabschnitt (19:15) zeigten die Gastgeberinnen ansatzweise ihr Potenzial. „Wir müssen mit mehr Kampf- und Siegeswillen in ein Spiel gehen“, sagte Trainerin Georgina Jörg. „Für mich gilt es, nun Aufbauarbeit zu leisten.“

SVD: Wurtinger (3), Gerlach, Bohnstedt, Maaß (4), Kämmerer (6), Kümmerling, Kulessa (16), Korte (8), Jackisch (3), Graf (2), Willand (9) - cd