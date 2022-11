Lehrstunde für die SG Rot-Weiß Babenhausen

Viel zu selten konnten die Babenhausener die Egelsbacher (hier Tino Zecher) am Torwurf hindern und verloren 19:41. © postl

Mit einem 41:19-Erfolg gegen Oberliga-Absteiger SG Rot-Weiß Babenhausen haben die Handballer der SG Egelsbach in der Landesliga für Aufsehen gesorgt. Die HSG Rodgau Nieder-Roden II setzte sich derweil in Flieden durch

Offenbach – Die Handballer der SG Egelsbach haben die SG Rot-Weiß Babenhausen mit 41:19 (20:8) abgefertigt und damit Anschluss zum Spitzenduo der Landesliga gehalten. Mit 14:4 Punkten liegen die Egelsbacher auf Rang drei nur knapp hinter der HSG Kahl/Kleinostheim /16:2 Punkte), die mit dem 31:30 im Spitzenspiel die SG Bruchköbel (16:4) von der Tabellenspitze gestürzt hat.

Oberliga-Absteiger Babenhausen rutschte auf den letzten Tabellenplatz. Während die HSG Langen nach dem 27:31 bei der HSG Bachgau - der zweiten Niederlage in Folge - mit 11:9 Punkten Fünfter ist, behauptete die HSG Rodgau Nieder-Roden II mit einem Sieg in Flieden Rang vier (13:7).

SG Egelsbach - SG RW Babenhausen 41:19 (20:8). Eine überzeugende Leistung boten die Egelsbacher Handballer, die ihrer Favoritenrolle absolut gerecht wurden. Nach einer Umstellung im Deckungszentrum hatten „wir den Gegner komplett im Griff und ihm keine Chance gelassen“, erklärte SGE-Trainer Lars Jung. So ging es vom 4:5-Rückstand (11.) über 13:5 (21.) zum 20:8-Halbzeitstand.

Direkt nach der Pause legten die Egelsbacher, im Angriff angeführt von Mike Rauth (8), Tino Zecher (7) und Gianluca Sonntag (8/6), weitere drei Tore nach und bauten ihren Vorsprung über 29:10 (42.) und 34:14 (49.) auf 41:19 aus. Die Babenhausener mit Trainer Christian Metz fanden überhaupt kein Mittel mehr gegen die Egelsbacher.

Spielfilm: 0:1, 4:5 (11.), 13:5 (21.), 19:7 (28.), 20:8 - 23:8, 25:9, 29:10 (42.), 31:14, 34:14 (49.), 37:18, 40:18, 41:19

Zeitstrafen: 4:2 - Siebenmeter: 6/6 - 2/2

SG Egelsbach: Zeising; Höhn, Sonntag (8/6), Pasincevs (3), Tino Zecher (7), Giefer, Meinelt (2), Torben Zecher (2), Hupfer (4), Gärtner (2), Gjorgjieski (3), Rauth (8), Krasusky, Winn (2)

SG RW Babenhausen: Kocsis, M. Schlett; Krause (1), Muster (3), Erk (2), Palmy, Pieroth (1), Stoffel (4), Sillari (2/1), A. Schlett (1/1), Kämmerer, Zappe (3), Pomadt, Goede (2)

HSG Bachgau - HSG Langen 31:27 (14:17). Erneute Niederlage für die Langener, für die es in Großostheim lange Zeit gut ausgesehen hatte. Auch ohne die krankheitsbedingt fehlenden Leon Metzger und Robin Treutler legten die Langener, bei denen Henrick Schummer aus der zweiten Mannschaft aushalf, ein 7:3 vor und behaupteten die Führung bis in die Schlussphase, in der 50. Minute lagen sie noch 26:24 vorn. Dann aber drehte die Heimsieben den Spielstand auf 28:26. Tom Nagel gelang per Siebenmeter zweieinhalb Minuten vor Schluss noch einmal der Anschlusstreffer zum 28:27. Letztlich aber verloren die Langener die letzten zehn Minuten 1:7 und damit das gesamte Spiel.

„Unsere Mannschaft hat das richtige Signal gesetzt und eine gute Leistung geboten“, sagte Langens Trainer Sebastian Poeck in Bezug auf die ernüchternde 29:39-Heimniederlage gegen die TGS Niederrodenbach eine Woche zuvor. Man habe die Partie im Angriff verloren und letztlich habe es im Rückraum an Durchschlagskraft gefehlt.

Spielfilm: 1:0, 2:4, 3:7 (10.), 5:7, 8:9 (17.), 11:10 (20.), 12:15 (28.), 14:17 - 15:17, 18:19, 18:21, 21:22 (41.), 24:24 (47.), 24:26 (50.), 28:26 (57.), 31:27

Zeitstrafen: 2:5 - Rote Karte: Wuth (Bachgau, 58.) - Siebenmeter: 7/5 - 4/4

HSG Langen: Teufel Schally; H. Metzger (1), Scherin, Müller (3), Schummer, Nagel (7/4), Oldenburg (6), Schneider (1), Ruder, Skötsch (4), Raschke (2), Nass (3), Hofmann

TV Flieden - HSG Rodgau Nieder-Roden II 28:31 (12:16). „Wir haben unsere Pflichtaufgabe erfüllt“, zeigte sich HSG-Trainer André Seitz zufrieden. Seine Mannschaft habe zwar anfangs nicht ins Spiel gefunden, den 3:6-Rückstand aber wettgemacht, die Führung übernommen und bis zum Ende verteidigt.

Gerade in den ersten 20 Minuten spielten die Gastgeber durch ihre gefährlichen Rückraumschützen munter mit, ehe die „Baggerseepiraten“ gleichziehen (9:9) und die Führung übernehmen konnten (15:11). Der Vier-Tore-Vorsprung hatte auch zur Halbzeit Bestand (16:12).

Nach dem Seitenwechsel kam Aufsteiger Flieden, mit 4:16 Punkten Vorletzter, immer mal wieder bis auf zwei Tore heran. Vielleicht lag es daran, dass Seitz viel durchwechselte, da er über eine breite Bank verfügte. „Ich wollte jedem Spielanteile geben“, so der Coach. Doch anbrennen ließen seine Jungs in nichts. Über 27:23 und 29:25 wurde ein 31:28-Erfolg gelandet und zwei Punkte mitgenommen.

Spielfilm: 0:1, 2:1, 4:2, 6:3, 6:5, 9:9 (19.), 10:11, 11:15 (27.), 12:16 - 14:16, 15:19, 17:19 (40.), 18:22, 19:24 (44.), 21:24, 23:25 (50.), 23:27, 25:27 (52.), 25:29 (54.), 28:30, 28:31

Zeitstrafen: 3:2 - Siebenmeter: 1/2 - 3/5

HSG Rodgau Nieder-Roden II: Graf, Hildebrand; Bauch (6), Kiefer (2), Lehr (7), Haus (2), Eyssen (5/3), Spanheimer, Schuhmann (1), Markert (3), Wiest, Ruhmann, Roth (4), Juric (1) kat