Leichtathletik: Rodgauerin holt EM-Titel

Grosseto - Riesiger Erfolg für Lisa Oed: Bei den U20-Europameisterschaften in Grosseto (Italien) holte die Athletin des SSC Hanau-Rodenbach den Titel über 3000 Meter Hindernis.

Mit einer pfeilschnellen letzten Runde ließ sie Favoritin Tatsiana Shabanova hinter sich und rannte in 10:00,79 Minuten zu Gold. Damit verbesserte die 18-Jährige ihre Bestzeit um fast 16 Sekunden. "Ich weiß, dass es nicht so leicht wird wie im Berglauf, hier den EM-Titel zu holen", hatte die Rodgauerin nach dem Vorlauf mit einem verschmitzten Lachen gesagt. Aber auch: "Ich freue mich aufs Finale. Ich habe mich so gut gefühlt!" Jetzt ist sie Europameisterin. (jp)

Weltrekorde in der Leichtathletik Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa