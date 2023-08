Leistungsvergleich in Heusenstamm wird im Twin-Modus gespielt

Von: Theresa Ricke

Der Twin-Modus bringt viele Eins-gegen Eins-Aktionen, schnelle Spielzüge und Dribblings mit sich, in denen Kreativität gefragt ist. Beim Leistungsvergleich haben sich die TSV-Spieler auch mit Eintracht Frankfurt gemessen. © Scheiber

Um zu sehen, auf welchem Niveau die Nachwuchsmannschaften stehen, haben sich die Teams im Twin Modus gemessen. Dazu ist sogar RB Leipzig nach Heusenstamm gekommen.

Heusenstamm – Oft müssen die Eltern mit ihren Campingstühlen umziehen. Beim Twin-Modus-Leistungsvergleich dauert ein Spiel 12 Minuten. Dann hat die Mannschaft ein Spiel Pause. Dann geht es möglicherweise auf einem anderen Feld weiter. So kommen auch die Zuschauer in Bewegung.

Auf vier Plätzen wird gleichzeitig gespielt. Dabei treten aber nur vier der angereisten U8- oder U9-Teams an. Im Twin-Modus, der vom DFB als Spielform von der G- bis zur F-Jugend empfohlen wird und teilweise für viel Kritik sorgt, spielt eine Mannschaft in zwei Partien parallel. Dazu wird der Kader aufgeteilt. Also gibt es die Partie TSV Heusenstamm gegen Eintracht Frankfurt gleich zweimal. Am Ende werden die Tore zusammengezählt und es gibt einen Gewinner. So kann man in einem Moment noch verloren haben, aber im nächsten schon erfahren, dass man doch gewonnen hat: Nach Abpfiff rennen alle Kinder aufgeregt aufeinander zu und tauschen die Ergebnisse aus. Erfolg und Misserfolg liegen ganz nah beieinander.

Während ein Teil der Mannschaft vom TSV Heusenstamm auf dem vorderen Feld verteidigt, greift der andere auf dem hinteren Feld gerade an. © Patrick Scheiber

Im Spiel findet sich alles, was zum Fußball dazugehört: Ein Junge bejubelt sein „Traumtor“ nach dem Abpfiff immer noch. Wer zurückliegt, lässt den Kopf mal hängen, doch dann geht es schon weiter. Lange Unterbrechungen gibt es nicht: Die zwölf Minuten Spielzeit werden voll ausgeschöpft. Fällt ein Tor, geht es sofort in die Mitte und der Ball rollt wieder. Aus dem Aus wird mit dem Fuß der Ball zurück ins Spiel gebracht. Es gibt keinen Schiedsrichter, also auch keine Diskussionen oder Liegenbleiben. Dafür ist sowieso keine Zeit, denn dann könnte der Ball auf dem kleinen Feld schon im eigenen Netz zappeln.

Neben dem Ausrichter TSV Heusenstamm und der Eintracht sind auch die U9 des FC Hennef, die U10 aus Reutlingen, der SC Verl mit seiner U10 und die U9 von RB Leipzig in das Sportzentrum Martinsee gekommen. Der Kontakt nach Leipzig sei über Jonas Kumpan gekommen, der mal ein halbes Jahr als Trainer beim TSV gewesen ist, erzählt TSV-Vorstand Eugen Kern. Im März hat es einen ersten Leistungsvergleich in Heusenstamm gegeben, nun seien sie gerne wiedergekommen. „Wir haben 21 Jugendmannschaften, das ist schon bemerkenswert“, sagt Kern. Eine All Star-Mannschaft misst sich am Sonntag gegen die Teams der namhaften Klubs.

Der ehemalige TSV’ler Kumpan ist mittlerweile als Trainer bei Eintracht Frankfurt. Da sei der Weg von seinem Arbeitgeber, dem Deutschen Fußball-Bund, nicht so weit wie nach Leipzig. Hannes Wolf wird als DFB-Direktor sein neuer Chef werden. Kumpan ist für die Entwicklung des Kinder- und Jugendfußballs zuständig. „Wenn Hannes Wolf das Turnier hier sehen würde, wäre er zufrieden“, sagt Kumpan.

Er ist zusammen mit dem Pädagogen Dennis Schmidt als Trainer für die U9 zuständig. Jeder steht bei einem 5er-Team an der Seitenlinie. Wer in welcher Gruppe spielt, würden die Kinder selbst entscheiden. Beide sind überzeugt von dem neuen Modus, in den sie im vergangenen Jahr eingestiegen sind: „Jeder Spieler kommt zum Einsatz. Ich glaube, jeder hat schon ein Tor geschossen. Am Ende sind alle platt und wenn man heute 80 Kinder fragt, ob es ihnen gefallen hat, sagen 80 Kinder ja“, sagt Schmidt. Ein großer Vorteil des Twin-Modus, der etwa in den Niederlanden immer gespielt werde, sei, dass alle spielen können – und nicht nur 20 Minuten. Bei kürzerer Wartezeit zwischen den Spielen kommt im Match selbst jeder zum Einsatz. Schmidt: „Von unserem 15-köpfigen Kader sind 14 dabei. Einer ist im Urlaub.“ Die Liga der U9 wird im traditionellen Modus gespielt, weshalb die Eintracht auf Freundschaftsspiele und Leistungsvergleiche im Twin-Modus setzt. „Das kann ich den Sportkreisen nur empfehlen. Es gibt einen Austräger, der reihum wechselt, und es werden Turniere ausgetragen“, sagt Kumpan.

U9-Trainer Jonas Kumpan und Dennis Schmidt. © Patrick Scheiber

Bei der Eintracht gehe es stets darum, die Kinder zu fördern und ihre Ausbildung voranzutreiben. Der Leistungsgedanke ist da: „Wir wollen Erster werden.“ Auch beim Coaching von der Seitenlinie ist das deutlich zu spüren. „Beim Twin-Modus kann sich keiner rausziehen: Es müssen schnelle Entscheidungen getroffen werden, auch eigenständig. Das fördert die Kreativität“, sagt Schmidt. So zeigt er sich auch unzufrieden, als der Gegner aus Heusenstamm drei Treffer erzielt: „Was haben wir gesagt? Wir wollen schneller spielen. Spielt miteinander!“, ruft er aufs Spielfeld. Am Ende geht es immer ums Spielen beim Twin-Modus. (Theresa Ricke