Liebe zum Tischtennis liegt in der Wiege

Von: Patrick Leonhardt

Volle Konzentration: Sophie Krießbach spielt für den TTC Langstadt in der Regionalliga-Mannschaft. © eyssen

Vor 25 Jahren spielt Alexander Krießbach Regionalliga-Tischtennis für die TG Nieder-Roden. Seine Töchter Sophie und Hannah folgen heute den Spuren ihrer Eltern.

Offenbach – Dass die chinesischen Tischtennisspieler eine Klasse für sich sind, zeigte sich erst vor wenigen Wochen bei der Mannschafts-Weltmeisterschaft in Chengdu, als die Chinesen das Finale gegen Deutschland überlegen mit 3:0 gewannen – und das ganz sicher nicht nur wegen des Heimvorteils.

Und auch vor 25 Jahren spielen die Ballkünstler aus Fernost an den grünen Tischen eine bedeutende Rolle – sogar in der Region. „Chinesisches Duell im Derby in Heusenstamm“ titelt die „Offenbach-Post“ seinerzeit. In der Regionalliga stehen sich vor 25 Jahren Ex-Bundesligist TTC Heusenstamm und die TG Nieder-Roden, als Meister der Oberliga Hessen aufgestiegen, gegenüber.

Und beide Mannschaften haben an Position eins jeweils einen Chinesen spielen: In Heusenstamm Shidong Li, in Nieder-Roden Yiqing Zang. Einer, der damals dabei ist, ist Nieder-Rodens Kapitän Alexander Krießbach. Er erinnert sich: „Das waren richtig gute Spieler. Die waren die Stars bei jedem Turnier und haben Bälle gespielt, die man nur aus dem Fernsehen kannte.“

Und Krießbach muss es wissen, spielt er doch selbst sehr gut Tischtennis. Der gebürtige Schwalbacher spielt 22 Jahre beim TV Leiselheim. Viele Jahre lang in Oberliga und Regionalliga, eine Saison sogar in der 2. Bundesliga, und auch in der vergangenen Saison 2021/22 noch ersatzweise in der 3. Liga. Seit dieser Saison schlägt er in der Verbandsoberliga Rheinland/Rheinhessen für den TTC Wirges II auf. Oft sieht er Zang in seiner Nieder-Rodener Zeit allerdings nicht: „Der war nicht so häufig im Training. Die Chinesen haben in Mainz gewohnt und trainiert, haben gemeinsam auch Doppel gespielt. Dennoch ist es beeindruckend, mit so jemandem in einer Mannschaft zu spielen.“

Alexander Krießbach spielt 22 Jahre für den TV Leiselheim, davon sogar ein Jahr in der 2. Liga. © Kahl/Privat

Alexander Krießbach findet erst im Alter von 13 Jahren zum Tischtennis – „während der Pausen in der Pausenhalle“, erinnert er sich. Mit 14 tritt er bereits dem FC Schwalbach bei. „Ich war immer extrem motiviert und trainingsfleißig, bin immer mit dem Fahrrad zu verschiedenen Vereinen ins Training gefahren“, erzählt er, die deutschen Weltstars Dimitrij Ovtcharov und Timo Boll gehören in späteren Jahren zu seinen Gegnern. So tritt er im März 1995 mit der TG Nieder-Roden in der Oberliga Südwest bei der FTG Frankfurt II an – und unterliegt Boll in zwei Sätzen. Am Ende trennen sich beide Seiten 8:8.

Seine Frau Elke lernt Alexander Krießbach – wie soll es anders sein – über das Tischtennisspielen kennen, weil beide im gleichen Verein trainieren. „Ich habe mir seinerzeit mit meiner älteren Schwester Claudia und einem Jungen aus der Nachbarschaft ein Hobby gesucht, dass in der Nähe angeboten wurde“, blickt Elke Krießbach (45) auf den Start ihrer Tischtenniskarriere als 14-Jährige in Koblenz zurück. So richtig viel Spaß macht es ihr im Dreiländerdreieck aber nicht. Nach zwei Jahren wechselt sie nach Moseltal. „Das waren mit dem Fahrrad hin und zurück jedes Mal 30 Kilometer“, erzählt sie.

Doch das hält sie nicht auf, über die TSG Drais geht es zur DJK Rot-Weiß Mainz-Finthen, mit der Elke Krießbach von der Oberliga in die Regionalliga aufsteigt. Zu diesem Zeitpunkt ist Tochter Hannah (heute 16 Jahre alt) bereits geboren. Spielen und Stillen steht auf dem Plan von Mama Elke. Rund drei Jahre später kommt dann die zweite Tochter Sophie zur Welt. Zu diesem Zeitpunkt spielt Elke Krießbach bereits beim TTC Fritzdorf (Nordrhein-Westfalen) in der Regionalliga.

Frauenpower (von links): Sophie, Elke und Hannah Krießbach. © privat

Bei zwei tischtennisbegeisterten Eltern war Hannah und Sophie Krießbach ihr zukünftiger Sport eigentlich schon in die Wiege gelegt worden. Oder? „Ich wollte zunächst gar nicht, dass die Beiden Tischtennis spielen“, gibt Elke Krießbach zu – und meldet den Nachwuchs beim Kunstturnen an. Doch das begeistert die beiden Mädels nicht so richtig. Und da sie immer beim Training dabei sind, wenn die Mama mit dem Tischtennis-Nachwuchs des TTC Offheim übt, wollen auch sie lieber den Ball über den grünen Tisch schmettern. Und das mit viel Erfolg. Hannah schafft es bis in den Hessenkader (trainiert in Frankfurt), Sophie sogar bis in den Bundeskader, der in Düsseldorf der kleinen Zelluloid-Kugel hinterherjagt.

Einige Jahre spielen die drei Damen bei den TTF Oberzeuzheim. Nach dem Abstieg der ersten TTF-Damen aus der Ober- in die Hessenliga wechseln Elke und Sophie Krießbach zum TTC Langstadt, „weil wir da schon immer gute Beziehungen hin haben“, sagt Elke Krießbach. Nur Hessenliga spielen, das will Tochter Sophie nicht – dass Oberzeuzheim am grünen Tisch dann doch in der Oberliga bleibt, konnte zu diesem Zeitpunkt niemand ahnen.

Immerhin ist Sophie zweifache amtierende Hessenmeisterin. Als Zwölfjährige dominiert sie nicht nur die hessische U13-Konkurrenz, sondern lässt auch in der U15 alle hinter sich. Mit den dritten Damen spielt sie nun in der Regionalliga – eine Klasse, in der sich das große Talent sehr gut weiterentwickeln kann. Das beweist Sophie Krießbach erst vor wenigen Tagen beim Top-48-Turnier des DTTB in Landsberg (Sachsen-Anhalt). „Das war cool, aber ich hätte ein bisschen besser spielen können“, sagt die mittlerweile 13-Jährige selbstkritisch. Ihr Ziel erreicht sie dennoch: Sie qualifiziert sich für das Top24-Turnier Ende November in Saarbrücken.

Hannah Krießbach spielt seit mittlerweile zwei Jahren in Fritzdorf, aktuell in der ersten Damenmannschaft in der 3. Bundesliga Nord. Ihre Einzelspielberechtigung (etwa für Turniere) liegt allerdings ebenfalls beim TSV Langstadt. Die beiden Schwestern gelten als große Nachwuchstalente – und trainieren in naher Zukunft vielleicht auch einmal mit einer Weltklasse-Chinesin in einer Mannschaft.

Das Duell vor 25 Jahren gewann übrigens Heusenstamm mit 9:7. Im Abschlussdoppel führten die Nieder-Rodener Yiqing Zang/Michael Hopkins im dritten Satz schon mit 17:14, doch Shidong Li/Markus Neeb holten den Durchgang mit 21:19 noch für Heusenstamm. (Patrick Leonhardt)