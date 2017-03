3. Handball-Liga Ost: Aufsteiger Hanau erwartet siebenfachen Deutschen Meister

Offenbach - Nach zweiwöchiger Pause sind die Handballer der HSG Hanau und der HSG Rodgau Nieder-Roden wieder in der Punktrunde der 3. Liga Ost gefordert. Und auf beide wartet ein echtes Knallerspiel.

Bei noch acht ausstehenden Partien haben die Nieder-Rodener weiterhin die Chance, das beste Ergebnis ihrer Vereinsgeschichte zu erzielen. Die Tabelle ist mittlerweile fast komplett begradigt, Aufsteiger HSG Hanau steht weiterhin vor den Abstiegsplätzen und liegt im Kampf um den Klassenerhalt gut im Rennen.

HSG Hanau - TV Großwallstadt (So., 17 Uhr)

„Das ist für uns das Spiel des Jahres“, sagt Hanaus Sportlicher Leiter Reiner Kegelmann. „Wir freuen uns alle auf dieses Handballfest.“ Kein Wunder, als die HSG vor einigen Jahren noch in der Landesliga spielte, war der TVG noch Bundesligist. Bereits im Hinrundenspiel aber rüttelte der Aufsteiger am TVG-Denkmal, das Endergebnis (22:26) war deutlicher als das Spiel. Und auch im Rückspiel sind die Hanauer nicht chancenlos: „Wenn wir an die zuletzt gezeigten Leistungen gegen Hildesheim und Springe anknüpfen, dann haben wir auch gegen den TV Großwallstadt eine Chance“, sagt Hanaus Trainer Patrick Beer, der noch um den Einsatz des angeschlagenen Jannik Ruppert bangt. „Das ist natürlich ein Highlight“, blickt Beer auf die Partie gegen den siebenfachen Deutschen Meister voraus.

TVG-Trainer Heiko Karrer hat Respekt vor dem Gegner: „Die jüngsten Ergebnisse sprechen für sich. Hanau war uns schon im Hinspiel lange auf den Fersen. Das wird eine richtig heftige Aufgabe für uns.“ Hinter dem Einsatz von Lars Spieß und David Karrer stehen zwar noch Fragezeichen, ansonsten sei die Mannschaft aber fit und freue sich auf das Derby.

HSG Rodgau Nieder-Roden gewinnt Derby gegen Hanau: Fotos Zur Fotostrecke

TV Gelnhausen - HSG Rodgau Nieder-Roden (Sa., 19.30 Uhr)

„Gelnhausen, das waren immer spannende Spiele“, sagt Nieder-Rodens Trainer Alexander Hauptmann, der von der bisherigen Leistung der Barbarossastädter durchaus angetan ist: „Sie haben die Spiele gewonnen, die sie gewinnen mussten, um die Klasse zu halten. Die bisher gezeigten Leistungen haben viele Gelnhausen sicher nicht zugetraut.“ Unter anderem überraschte der TVG im Hinrundenspiel, als die Kalman-Truppe in Nieder-Roden ein 26:26 erreichte. „Und das war völlig verdient“, blickt Hauptmann zurück. „Wir müssen von Beginn an konzentriert zu Werke gehen, gerade mit Blick auf das Hinrundenspiel.“ In der vergangenen Saison gewannen die Rodgauer in Gelnhausen verdient mit 24:21. Für Samstag hat Hauptmann alle Mann an Bord, bei der Suche nach einem Nachfolger für ihren Trainer für die kommende Saison ist die HSG noch keinen entscheidenden Schritt weiter. (leo)

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa