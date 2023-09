Lisa Oed: Endlich wieder Wettkampfluft

Leichtathletik

Zurück in der Spur: Die für den Königsteiner LV startende Rodgauerin Lisa Oed will sich nach einigen körperlichen Rückschlägen langsam an die Spitze herantasten.

Die für den Königsteiner LV startende Mittel- und Langstreckenläuferin Lisa Oed aus Rodgau kämpft nach längerer Leidenszeit um den Anschluss

Offenbach – Sie ist mehrfache deutsche Meisterin, U20-Europameisterin, trainiert und konkurriert mit den Stars der Leichtathletik-Szene. Doch in den vergangenen 14 Monaten musste Lisa Oed leidvoll erfahren, dass es nicht nur aufwärts geht. Da hieß es für die Rodgauerin, die seit 2022 für den Königsteiner LV startet, stets Reha statt Rennen. Im Interview spricht die 24-Jährige über ihre Leidenszeit, Zweifel am Leistungssport, ihr Comeback und das kritisierte Förderungssystem.

Frau Oed, ihr Comeback bei den Hessischen Straßenlaufmeisterschaften ist schon ein paar Tage her, aber die Erleichterung dürfte immer noch sehr groß sein, oder?

Natürlich, es war das erste Rennen für mich seit 14 Monaten, seit den Deutschen Meisterschaften in Berlin. Das war eine lange und sehr anstrengende Zeit.

Dabei sollte es mit dem Wechsel vom SSC Hanau-Rodenbach zum Königsteiner LV doch weiter für Sie vorangehen?

Ja, als ich Anfang 2022 nach Königstein gewechselt bin, war zunächst noch alles gut und ich konnte wie geplant meine Trainings und Wettkämpfe durchziehen. Für mich hat sich ja seit dem Wechsel auch nicht viel verändert. Ich bin immer noch in der Trainingsgruppe von Wolfgang Heinig in Frankfurt, trage nur ein anderes Trikot. Aber die Truppe ist ja auch gemischt mit Sportlern aus verschiedenen Vereinen. Das passt. Und bis Berlin war ja auch alles gut.

Und dann?

Fing die Misere mit den vielen Verletzungen richtig an. Ich hatte dauerhaft verschiedene Probleme, kleinere und größere.

Können Sie das etwas präzisieren, was kam da alles zusammen?

Entzündete Sehnenansätze, klassische Überlastungszeichen, zwei Muskelfasserisse, eine Stressfraktur im Oberschenkel, das hat sich summiert. Wir haben natürlich alles genau analysiert, um die Ursachen zu finden. Das war ein langer und vor allem sehr anstrengender Prozess.

Wie haben Sie es in der Zeit geschafft, die körperlichen Rückschläge mental zu verarbeiten?

Meine Eltern und mein Trainer, Herr Heinig, haben mir da sehr geholfen. Sie waren auch bei meinem Comeback an der Strecke - das hat mir viel gegeben. Sie haben ja all die Rückschläge mitbekommen. Vor allem mein Trainer. Es war ein ständiges Hin und Her. Ich kam aus der Reha, bin ein paar Wochen gelaufen und dann kam schon die nächste Verletzung. Dazu all die Untersuchungen.

Zweifelt man da nicht an sich und seinen sportlichen Ambitionen?

Doch, ich habe schon alles in Frage gestellt und gegrübelt, ob mein Körper noch in der Lage ist, Leistungssport auf dem Niveau auszuüben. Gleichzeitig habe ich aber auch hart geackert bei den stundenlangen Alternativeinheiten. Das war sehr kräftezehrend. Vor allem, ohne ein konkretes Ziel vor Augen. Aber mein Trainer hat mich immer wieder gepusht und gesagt, dass wir zusammen noch viel vor haben.

Wie sieht es aktuell aus?

Seit ein paar Wochen haben wir es endlich geschafft, dass ich schmerzfrei und ohne weitere Verletzungen mein Laufpensum abspulen kann. Da hilft mir auch mein Athletiktrainer, mit dem ich an den Schwachstellen in der Muskulatur arbeite. Da haben wir einiges umgestellt. Ich hoffe, damit ist auch die Ursache für die vielen Beschwerden gefunden.

Der jüngste Erfolg bei den Hessenmeisterschaften in Darmstadt über die zehn Kilometer in 36:15 Minuten ist da sicher ein guter Anfang gewesen?

Ich war erstmal froh, überhaupt wieder an der Startlinie zu stehen. An dem Tag war bei mir ohnehin ein Dauerlauf angesagt. Aber mit der Startnummer auf der Brust fällt das natürlich leichter als im Wald seine Runden zu drehen. Ich habe mich gefreut, wieder Wettkampfluft schnuppern zu können.

Wie sehen die weiteren Ziele aus, anders gefragt: Lässt es sich mit Blick auf die jüngeren Rückschläge überhaupt gezielt planen?

Schwierig. Wir müssen uns jedenfalls langfristige Ziele setzen. Nach einem Verletzungsjahr dauert der Aufbau entsprechend länger. Klar hätte es mich gereizt, am Wochenende bei den Deutschen Straßenlaufmeisterschaften über zehn Kilometer an den Start zu gehen. Aber das kommt für mich zu früh. Und zwei Minuten über meiner Bestzeit zu laufen, ist auch nicht mein Anspruch. Ich baue lieber weiter auf.

Sie haben vor Ihrer Verletzung einige Höhentrainingslager mit Stars wie Gesa Krause absolviert. Ist das auch wieder geplant?

Ja, im November/Dezember sind wir im Trainingslager in Kenia, im Januar geht es dann nach Südafrika. Im nächsten Frühjahr will ich dann eine geile Straßensaison liefern.

Zum Abschluss ein Blick über den Tellerrand. Die deutschen Leichtathleten haben die jüngste WM ohne Medaille beendet, die Kritik am System wächst. Wie stehen Sie dazu?

Einige Athleten haben bei der WM ihre Saisonbestleistung gepackt. Das ist individuell als sehr gut zu bewerten, wenn man zum Höhepunkt so performed. Fakt ist aber auch, dass diese Bestleistungen nicht reichen, um in der Weltspitze dabei zu sein.

Überrascht Sie das und worin liegen die Gründe?

Wirklich überraschend kam es nicht. Viele Athleten in meinem Alter, haben den Anspruch, Sport und Studium zu kombinieren. Wir haben aber nicht solche Systeme wie in den USA, wo es entsprechend unterstützt wird. Gina Lückenkemper hat es mal auf den Punkt gebracht: Wir haben ein Belohnungs- und kein Fördersystem.

Inwiefern?

Die Förderung vom Verband bekommen nur die Athleten, die absolute Spitze sind. Ich bezahle zum Beispiel meine Höhentrainingslager aus eigener Tasche. Zuschüsse vom DLV gibt es noch nicht. Da ist es nicht verwunderlich, dass weniger oben ankommen.

Das Gespräch führte Jörn Polzin