Großartiger Sieg soll beflügeln

Frankfurt - Die Freude über ihren 3:2-Derbysieg in Kassel war bei den Löwen Frankfurt noch die ganze Woche zu spüren. „Der Sieg in Kassel war großartig für uns - hauptsächlich wegen der wichtigen drei Punkte im Kampf um vordere Tabellenplätze. Wir stehen verdient auf dem zweiten Tabellenplatz“, sagte Löwen-Trainer Paul Gardner und richtete den Blick gleich nach vorne.

„In den verbleibenden zwölf Spielen wollen wir unsere Verfolger auf Distanz halten und unsere gute Ausgangsposition für die Play-offs behaupten.“. Um die Play-off-Platzierung kämpfen auch die beiden nächsten Gegner der Löwen. Am heutigen Freitag sind die Frankfurter in Ravensburg zu Gast, am Sonntag erwarten sie um 18.30 Uhr die Lausitzer Füchse aus Weißwasser in der Eissporthalle. „Wir wollen beide Spiele gewinnen“, kündigt Gardner an. „Wir konzentrieren uns zunächst auf Ravensburg, aber gerade am Sonntag wollen wir unseren Fans einen Sieg schenken, nachdem wir in unseren letzten beiden Heimspielen zwei Niederlagen einstecken mussten.“ (spe)