Löwen Frankfurt wollen gegen Bad Nauheim Platz 2 verteidigen

Frankfurt - Eine Gruppe eishockeyverrückter Löwen-Fans macht sich am heutigen Vormittag auf den Weg von der Frankfurter Eissporthalle zum Kurpark nach Bad Nauheim.

Für die 32 Kilometer lange Strecke hat Organisator Volker Claussen acht Stunden eingeplant: „Der Weg ist das Ziel, wir tragen den Löwen im Herzen und wollen dies gemeinschaftlich zum Ausdruck bringen. Wir wollen unser Team zum Auswärtsspiel begleiten und die Löwen Frankfurt mit dieser außergewöhnlichen Aktion unterstützen.“ Während bei der Wanderung freilich der Spaß im Vordergrund steht, wird es ab 19.30 Uhr auf dem Eis ernst. Sieben Spieltage vor Ende der Zweitliga-Hauptrunde setzt der EC Bad Nauheim alles daran, der Abstiegsrunde zu entgehen, die ab Tabellenplatz elf droht. Derzeit liegen die Kurstädter auf Rang zehn, haben jedoch bereits ein Spiel mehr als der punktgleiche Verfolger SC Riessersee absolviert.

Auf Nachbarschaftshilfe darf die Mannschaft aus der Wetterau jedoch nicht hoffen, denn die Frankfurter wollen ihren zweiten Tabellenplatz verteidigen, der ihnen in den Play-offs einen Heimvorteil bis zum Halbfinale garantieren würde.

Löwencoach Paul Gardner rechnet mit einem würdigen und hitzigen Derby: „Bad Nauheim wird alles geben, um die Play-downs zu vermeiden. Wir befinden uns in einem ähnlich verbissenen Kampf um einen Top-4-Platz. Ich erwarte einen harten Kampf um die Punkte und ein spannendes Spiel“.

Am Sonntag begrüßen die Löwen um 18.30 Uhr die Starbulls aus Rosenheim in der Frankfurter Eissporthalle. Die Mannschaft aus Oberbayern hat nur noch rechnerische Chancen auf die Pre-Play-offs. Die bisherigen drei Begegnungen entschieden die Löwen jeweils für sich und wollen ihre weiße Weste am Sonntag wahren. (pse)

