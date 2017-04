Löwen fehlt noch ein Sieg zum Finale

Frankfurt - Für die Löwen Frankfurt sieht es im Play-off-Habfinale der zweiten Eishockeyliga richtig gut aus: Auch im dritte Spiel setzten sich die Frankfurter gegen die Kassel Huskies durch.

Die Hausherren besiegten den nordhessischen Rivalen mit 3:1 (1:1, 1:0, 1:0), so dass nur noch ein Erfolg zum Einzug in die Endspiele fehlt. Am Freitag geht es für die Frankfurter wieder nach Kassel. Gestern setzten sich die Löwen von Beginn an im Drittel der Gäste fest, erst Nils Liesegang konnte in Überzahl aber daraus Kapital schlagen. Er traf über den Fanghandschuh des Gästetorhüters Markus Keller hinweg (16.). Doch die Huskies waren nicht geschockt.

Erst parierte Frankfurts Schlussmann Brett Jaeger gegen Kassels Adriano Carciola hervorragend, dann war er gegen Braden Pimm chancenlos – 1:1 (19.). Im zweiten Abschnitt hatten die Gäste ein Übergewicht, sieben Sekunden vor der Pausesirene netzte Lukas Laub aber für die Frankfurter ein (40.). Im abschließenden Drittel war es erneut Laub, der für die endgültige Entscheidung sorgte (59.). (dani)