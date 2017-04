Löwen fehlt nur noch ein Sieg zur Meisterschaft

Frankfurt - Drittes Spiel, dritter Sieg: Die Löwen Frankfurt marschieren durch die Finalserie der zweiten Eishockeyliga und stehen kurz vor dem Gewinn der Meisterschaft.

Am Mittwochabend setzten sich die Hessen vor 4100 Zuschauern mit 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) bei den Bietigheim Steelers durch und brauchen damit nur noch einen Erfolg am Freitag (19. 30 Uhr) im Heimspiel zum Titel. Obwohl die Hausherren aus Bietigheim besser begannen und Löwen-Keeper Brett Jaeger unter Dauerbeschuss nahmen, gingen die Gäste in Führung. Im ersten Überzahlspiel traf Clarke Breitkreuz per Abstauber (12.).

Auch im zweiten Drittel änderte sich wenig: Jaeger trieb Bietigheim mit starken Paraden an den Rand der Verzweiflung, vorne schlugen die Gäste zu. CJ Stretch netzte nach einem Fehler des Torhüters zum 2:0 ein (24.). 30 Sekunden vor der Pausensirene schöpften die Steelers nochmals Mut. Bastian Steingroß verkürzte (40.). Doch schon in der zweiten Minuten des Schlussdrittels stellten die Löwen den alten Abstand wieder her. Nils Liesegang traf (42.). Anschließend erhöhte Lukas Laub auf 4:1 (51.), ehe Adam Borzecki (57.) die Gastgeber noch einmal heranbrachte. Der Frankfurter Sieg war aber nicht mehr in Gefahr. (dani)

Rubriklistenbild: © Archiv: Jan Hübner