Löwen machen es nochmal spannend

Frankfurt - In der Finalserie um die Meisterschaft in der 2. Eishockey-Liga (DEL2) machen es die Löwen Frankfurt noch einmal spannend. Nachdem sie die ersten drei Spiele für sich entscheiden konnten, vergaben sie am Sonntag in Bietigheim den zweiten Matchball.

Es soll nicht sein. Zumindest noch nicht. Ein Sieg trennt die Löwen in der Best-of-7-Serie weiterhin von der Meisterschaft, die sie bereits am vergangenen Freitag feiern wollten. Doch statt der Titelsause gab es lange Gesichter bei den Gastgebern und ihren Anhängern in der ausverkauften Eissporthalle. Im Mitteldrittel gerieten die Frankfurter erstmals in der Finalserie in Rückstand. Zwar kämpften sie sich im Schlussabschnitt durch ein Tor von Nils Liesegang noch einmal auf 2:3 heran, doch reichte die späte Offensive nicht, um das Spiel zu drehen. Bietigheim sicherte sich so den ersten Sieg im Finale.

Am Sonntag gingen die Steelers bei ihrem Heimspiel bereits zur Mitte des ersten Drittels durch Shawn Weller in Führung. Lukas Laub erzielte zwar im Schlussabschnitt den zwischenzeitlichen Ausgleich, doch entschieden die Steelers die hochdramatische Partie zwei Minuten vor Ende durch ein Kontertor von Robin Just für sich. Auch die Hinausnahme von Torwart Brett Jaeger zugunsten eines sechsten Feldspielers blieb ohne Erfolg.

Schiedsrichter Ralph Bidoul bot in den letzten 20 Minuten keine überzeugende Leistung, weshalb Löwen-Trainer Paul Gardner mit dem Unparteiischen haderte: „Das war ein harter Kampf der 40 Spieler auf dem Eis. Für meinen Geschmack stand ein Akteur ohne Spielertrikot aber zu oft im Mittelpunkt der Diskussionen. Wir müssen das Spiel nun schnell abhaken, bereits am Dienstag haben wir ein Heimspiel und eine weitere Chance.“

Spiel 4: Frankfurt - Bietigheim 2:3 (1:1, 0:2, 1:0).

Tore: 1:0 Mueller (11.), 1:1 Schoofs (19.), 1:2 Auger (30.), 1:3 odman (33.), 2:3 Liesegang (51.) - Strafminuten: 14 / 10

Spiel 5: Bietigheim - Frankfurt: 2:1 (1:0, 0:0, 1:1).

Tore: 1:0 Weller (9.), 1:1 Laub (49.), 2:1 Just (58.) - Strafminuten: 10 / 14 (pse)