DEL2: Vorfreude auf Halbfinalduell Frankfurt - Kassel

Frankfurt - Das Play-off-Halbfinale der zweiten Liga wartet für hessische Eishockeyfans mit einem echten Kracher auf: Die Löwen Frankfurt empfangen am morgigen Freitag (19.30 Uhr) den Vorjahresmeister Kassel.

Bereits zur spektakulären Saisoneröffnung standen sich Löwen und Huskies vor 30.000 Zuschauern in der Frankfurter Commerzbank-Arena gegenüber. Alle vier Hauptrundenspiele wurden mit je einem Tor Unterschied entschieden – dreimal ging Kassel als Sieger vom Eis. Auch im Vorjahr standen sich beide Teams in den Play-offs gegenüber. Da machten die Huskies auf dem Weg zum Titel in vier Spielen kurzen Prozess mit den Löwen. Das soll diesmal anders werden.

„Das wird mit Sicherheit keine 4:0-Serie“, ist sich Florian Proske sicher. Das 20-jährige Torwarttalent wechselte im Sommer aus Kassel an den Main. Gegen seinen Ex-Klub erwartet er besondere Spiele: „Im Hessenderby ist von Anfang an viel Feuer drin, beide Teams werden sich nichts schenken. Schon in der Hauptrunde spürte man die intensive Rivalität. In den Hallen ist es noch mal ein paar Dezibel lauter, das überträgt sich auf uns Spieler und motiviert zusätzlich.“

Intensiv wird es auch auf dem Eis zugehen. Die Nordhessen gelten als die Strafbankkönige der Liga während die „Brüder Fürchterlich“ (Clarke und Brett Breitkreuz) auf Seiten der Löwen im Viertelfinale mehr durch Tore als durch Strafen auffielen. „Die Disziplin kann in der Serie durchaus eine Rolle spielen“, analysiert Proske. „Kassel spielt hart, körperbetont und versucht zu provozieren. Die Powerplay- und Unterzahlformationen haben in den Play-offs eine große Bedeutung. Im Spiel 5-gegen-5 sehe ich uns im Vorteil, deshalb sollten wir unnötige Strafen vermeiden.“

Das sieht auch Löwencoach Paul Gardner so: „Wir wollen bei der Spielweise bleiben, mit der wir auch bisher Erfolg hatten. Uns erwartet ein starker Gegner und eine lange, harte Serie. Es würde mich nicht wundern, wenn sie über 21 Drittel geht – vielleicht sogar noch länger. Wir werden auf jeden Fall unsere beste Leistung abrufen müssen, um gegen die Huskies zum Erfolg zu kommen.“

Proske ist zuversichtlich, dass die Mannschaft diesem Anspruch gerecht wird: „Unser Teamgeist ist fantastisch und wir können es kaum erwarten, dass es endlich los geht.“ (pse)