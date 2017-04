Löwen wollen heute den Sack zumachen

Frankfurt - Zum 25. Jubiläum der Löwen Frankfurt ist die aktuelle Mannschaft auf dem besten Weg, Eishockeygeschichte zu schreiben.

Bereits im Viertelfinale der DEL2 gelang den Löwen mit dem „Sweep“ (einer Play-off-Serie ohne Niederlage) des EHC Freiburg ein seltenes Kunststück. Im Halbfinale hat die Mannschaft von Chefcoach Paul Gardner heute (19. 30 Uhr) in Kassel Gelegenheit, diese außergewöhnliche Leistung zu wiederholen.

Gardner mahnt jedoch zur vollen Konzentration und hält das vierte Spiel der Serie für das bislang schwerste: „Unser Gegner wird alles dafür tun, dass seine Saison noch nicht endet. Jack Button, mein einstiger Chef bei den Washington Capitals, sagte einmal: Hebe deinen Fuß niemals von einer verwundeten Schlange, deshalb wollen wir den Sack am Freitag zumachen.“

In der Stadionsprecher-Affäre wurde derweil ein Urteil gesprochen, Löwen-Stadionsprecher Rüdiger Storch, der Kassels Torwart Markus Keller in Anspielung an einen von ihm gedrehten Porno begrüßt hatte, wurde für fünf Heimspiele gesperrt, davon vier auf Bewährung bis zum Saisonende. Nach Ansicht der Ligagesellschaft handelte Storch eigenmächtig, provozierend, unsportlich und respektlos. Weil die Löwen für das Handeln ihres Stadionsprechers verantwortlich sind, bekamen sie eine Geldstrafe. Die Huskies erteilten Storch ein bis auf Weiteres geltendes Stadionverbot. Huskies-Trainer Rico Rossi wurde mit einer Geldstrafe belegt, weil er Storch wüst beschimpft hatte. (pse/mos)

Rubriklistenbild: © dpa