Löwen wollen „Matchball“, rechnen aber mit wütenden Steelers

Frankfurt - Nur zwei Siege fehlen den Löwen Frankfurt noch zum Titelgewinn in der 2. Eishockey-Liga (DEL2).

Den ersten will das Team von Trainer Paul Gardner heute einfahren, wenn es um 20 Uhr zum dritten Spiel der Finalserie „Best of seven“ bei den Bietigheim Steelers gastiert. Bislang haben die Löwen in den Play-offs eine weiße Weste. Nachdem sie in den ersten beiden K.o.-Runden die Wölfe Freiburg und die Kassel Huskies jeweils ungeschlagen in vier Spielen bezwangen, führen sie auch in der Finalserie mit 2:0. Insgesamt haben sie 17 Spiele in Folge gewonnen. Bei einem weiteren Sieg hätten sie im Heimspiel am Freitag (19.30 Uhr) einen ersten „Matchball“, doch sind sich die Spieler der Schwere der Aufgabe bewusst.

„Bietigheim steht nach den beiden Niederlagen mit dem Rücken an der Wand. Sie werden alles geben, ich erwarte ein hartes, enges Spiel“, sagt Nico Oprée, der im zweiten Finalspiel für den verletzten Mike Card in den Kader gerückt war. Teamkollege Richie Mueller ergänzt: „Bietigheim steht zum fünften Mal in Folge im Finale, sie wissen, wie man Play-offs spielt. Im nächsten Spiel werden sie noch härter arbeiten.“

Löwen gewinnen gegen Erzrivalen aus Kassel: Bilder Zur Fotostrecke

Auch Löwen-Stürmer Clarke Breitkreuz erwartet ein hartes Spiel: „Schon am Ende des letzten Spiels zeigten sich Frust und Ärger der Steelers in einigen handfesten Auseinandersetzungen. Spiel drei wird sicher das bislang härteste für uns. Bietigheim wird sich mit allen Mitteln in die Serie kämpfen wollen. Wenn wir uns aber weiterhin nicht von unserem Spiel abbringen lassen, werden wir in jedem Spiel eine Chance auf den Sieg haben.“ (pse)

Rubriklistenbild: © dpa