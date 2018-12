Löwen gewinnen Topspiel gegen Ravensburg Towerstars

Frankfurt - Die Löwen Frankfurt haben gestern Abend das Spitzenspiel beim Tabellenführer der 2. Deutschen Eishockey-Liga (DEL2) gewonnen. Beim 2:1 bei den Ravensburg Towerstars traf Matthew Pistilli in letzter Sekunde.

Zuvor hatte Brett Breitkreuz die Führung der Towerstars durch Sören Sturm egalisiert. Derweil vermelden die Frankfurter ein Wechselspiel auf der Torwartposition. Felix Bick, im Herbst vom EC Bad Nauheim an den Main gewechselt, ist wieder in die Wetterau zurückgekehrt. Gestern unterschrieb der 26-Jährige einen Auflösungsvertrag und stand bereits am Abend wieder im Kader der Nauheimer. Bick hatte die angedachte Nummer-eins-Position an Bastian Kucis verloren. Als Ersatz holten die Löwen gestern Ilya Andryukhov vom russischen Klub Sokol Krasnoyarsk. (jm)

