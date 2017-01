DEL2: Löwen schlagen gegen Kassel zurück

Eric Stephan (rechts) und die Löwen Frankfurt ließen dem 4:5 gegen Freiburg (links Jannik Hern) ein 3:2 in Kassel folgen. Weitere Bilder in der Galerie

Frankfurt - In der 2. Eishockeyliga siegten die Löwen Frankfurt bei den Kassel Huskies mit 3:2 und beendeten damit eine sieben Spiele währende Pleitenserie gegen die Nordhessen.

Nachdem die Gäste im Anfangsabschnitt gegen stark aufspielende Huskies verdient mit 0:2 zurücklagen, stellte Löwencoach Paul Gardner im Mitteldrittel seine Reihen um. Die Maßnahme war sofort von Erfolg gekrönt, denn ab diesem Zeitpunkt setzten sich die Löwen mit ihrem aggressiven Forechecking minutenlang vor dem Kasseler Tor fest. Kapitän Pat Jarrett brachte sein Team erstmals auf die Anzeigetafel. Zwei Minuten später schlug Christoph Gawlik einen Abpraller aus der Luft unter die Latte. Kassel versuchte sich zurückzukämpfen, doch die Löwen nutzten eine Überzahlsituation zum Siegtreffer durch Clark Breitkreuz.

„Wir haben das erste Drittel verschlafen, uns den Derbysieg jedoch im zweiten und dritten Abschnitt mit harter Arbeit verdient. Die drei Punkte versüßen uns den Abend zusätzlich“, sagte Trainer Gardner. Das Freitagsspiel der Löwen gegen den EHC Freiburg nahm einen kuriosen Verlauf. Zwar dominierten die Löwen über 60 Minuten, jedoch verspielten sie eine 4:1- Führung leichtfertig. So standen zwar 51:17 Torschüsse zugunsten der Frankfurter in der Statistik, das Spiel verloren sie jedoch mit 4:5. (pse)

Frankfurt - Freiburg: 4:5 (3:1, 1:3, 0:1)

Tore: 0:1 C. Billich (3.), 1:1 Mueller (4.), 2:1 Liesegang (6.), 3:1 Pistilli (8.), 4:1 C. Breitkreuz (27.), 4:2 Herm (28.), 4:3 Haluza (32.), 4:4 C. Billich (37.), 4:5 S. Billich (51.) - Strafminuten: 4 / 14

Kassel - Frankfurt 2:3 (2:0, 0:2, 0:1)

Tore: 1:0 Downing (5.), 2:0 Meilleur (16.), 2:1 Jarrett (30.), 2:2 Gawlik (32.), 2:3 C. Breitkreuz (51.) - Strafm.: 20 / 12