Starker Jaeger hält Löwen auf Titelkurs

Nicht zu überwinden: Auch in dieser Szene scheitern die Bietigheimer an Schlussmann Brett Jaeger, der beim 4:0 sein bestes Spiel für die Löwen absolvierte und erstmals ohne Gegentor blieb. Spiel drei der Serie steigt morgen in Bietigheim.

Frankfurt - Für die Löwen Frankfurt rückt der Titelgewinn in der 2. Eishockey-Liga immer näher. Dem Auftaktsieg in der Finalserie gegen die Bietigheim Steelers ließen sie am Montag ein klares 4:0 in der heimischen Eissporthalle folgen.

Am Ostersamstag entschieden die Frankfurter das erste Kräftemessen mit dem Spitzenreiter der Hauptrunde mit 7:5- für sich. Früh stellte die Mannschaft von Paul Gardner die Weichen auf Sieg, führte mit 5:1 und 6:2, ehe die Steelers sich im Schlussabschnitt noch einmal herankämpften. Brett Breitkreuz sicherte den Löwensieg mit seinem dritten Tor in der Schlussminute. Bietigheims Trainer Kevin Gaudet räumte ein, dass „es sehr schwer wird, mit unserer ersatzgeschwächten Truppe gegen diese starke Frankfurter Mannschaft zu bestehen.“

Zumindest was Spiel zwei angeht, sollte der Coach recht behalten. Nachdem Löwen-Torwart Brett Jaeger im ersten Spiel nach der Hälfte verletzt ausgewechselt werden musste, kehrte der Schlussmann am Montag auf seinen Posten zwischen den Pfosten zurück und lieferte seine bislang beste Leistung im Löwentrikot ab. Trotz eines hochklassigen Spiels mit Chancen auf beiden Seiten blieb er beim 4:0 seiner Mannschaft erstmals in dieser Saison ohne Gegentreffer. Lob gab es von Stürmer Richie Mueller: „Es war ein großartiges Spiel beider Mannschaften. Brett Jaeger war mit seiner außergewöhnlichen Leistung der Schlüssel zu unserem Erfolg. Torschütze Christoph Gawlik meinte: „Wenn wir unser Spiel durchziehen, sind wir nur schwer zu schlagen. Die Verteidigung hat gut gestanden, das hat uns die Arbeit in der Offensive erleichtert.“

Spiel 1 Bietigheim - Frankfurt: 5:7 (0:3, 3:3, 2:1).

Tore: 0:1 B. Breitkreuz (8.), 0:2 Laub (18.), 0:3 Stephan (19.), 1:3 Just (23.), 1:4 B. Breitkreuz (23.), 1:5 Mueller (26.), 2:5 Just (29.), 2:6 Gawlik (39.), 3:6 Sommerfeld (40.), 4:6 Zientek (48.), 5:6 Sommerfeld (53.), 5:7 B. Breitkreuz (60.)

Strafminuten: 14 / 20

Spiel 2 Frankfurt - Bietigheim 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Tore: 1:0 Pistilli (12.), 2:0 Gawlik (31.), 3:0 B. Breitkreuz (41.), 4:0 Stephan (58.)

Strafminuten: 24 / 24 (pse)

