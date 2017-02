EC Bad Nauheim hofft  auf Schützenhilfe der Löwen Frankfurt

Frankfurt - In der zweiten Eishockeyliga marschieren die Löwen Frankfurt mit großen Schritten auf die Play-offs zu. Drei Spieltage sind in der Hauptrunde noch zu absolvieren, ehe die heiße Saisonphase mit dem spannenden K. o. -Modus beginnt.

Heute Abend (19.30 Uhr) begrüßen die Löwen den SC Riessersee in der Eissporthalle. Die Löwen liegen seit dem 19. Spieltag auf dem zweiten Tabellenplatz, den sie verteidigen wollen. Verfolger Kassel hat fünf Punkte Rückstand. Der Gegner aus Garmisch-Partenkirchen kämpft dagegen im Fernduell mit dem EC Bad Nauheim um den letzten Play-off-Platz.

In Bad Nauheim hofft man daher auf Schützenhilfe der Löwen. Das Team um Löwen-Kapitän Patrick Jarrett reitet derzeit auf einer Erfolgswelle und will vor allem die eigene Siegesserie fortschreiben. Als einziges Team der Liga blieben die Frankfurter in ihren letzten vier Saisonspielen ungeschlagen und unterstrichen ihre Ambitionen. (pes)

