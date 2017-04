Löwen nach Schützenfest im Finale

Kassel - Die beiden hessischen Rivalen haben im vierten Spiel der Halbfinalserie der 2. Eishockey-Bundesliga noch einmal für ein ordentliches Spektakel gesorgt.

Am Ende bejubelten die Löwen Frankfurt einen 7:6 (0:1, 5:3, 2:2)-Erfolg bei Titelverteidiger Kassel Huskies und damit den Einzug in die Finalserie, in der nun als Gegner die Bietigheim Stellers warten. Wie die Löwen setzten auch sie sich in ihrer Best-of-seven-Serie mit 4:0 durch – gegen Kaufbeuren.

Die 5137 Zuschauer in Kassel erlebten ein Schützenfest, auf das zunächst aber nichts hindeutete. Die Gastgeber lagen nach dem ersten Drittel mit 1:0 in Führung. Im Mittelabschnitt überschlugen sich dann aber die Ereignisse. Die Löwen trafen fünfmal (durch Tomassoni, Stretch, Dronia, Gawlik und Mueller), Kassel „nur“ dreimal. Auch im letzten Drittel ging es hin und her. Nachdem Kassel ausgeglichen hatte, brachte Brett Breitkreuz Frankfurt wieder in Führung. Doch die Gäste schlugen erneut zurück. Das letzte Wort hatten aber die Löwen – durch Dronia. - cd