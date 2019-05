Männer der HSG Preagberg steigen trotz vieler Widrigkeiten auf

So sehen Sieger aus: Die Handballer der HSG Preagberg spielen nächste Saison in der Bezirksoberliga.

Der Aufstieg in die Bezirksoberliga Offenbach-Hanau ist der größte Erfolg für die Handballer der HSG Preagberg seit der Gründung dieser Spielgemeinschaft aus TS Großauheim und TV Großkrotzenburg im Jahr 2015.

Hanau – Nach den Tabellenplätzen sechs, drei und fünf in den vorangegangenen Jahren in der Bezirksliga A hat es diesmal gereicht für den Aufstieg als Tabellendritter, da die zweitplatzierte TGS Niederrodenbach nicht aufsteigen durfte, weil deren erste Mannschaft bereits in der Bezirksoberliga spielt. „Wenn sonst keiner will, dann machen wir es halt“, war dann auch das Motto der Handballer vom Fantasiehügel (siehe Infokasten).

Im Gegensatz zur vorigen Saison, als der HSG Preagberg im Schlussspurt mit vier Niederlagen in den letzten vier Spielen die Puste ausgegangen war, verfügte das Team im zweiten Jahr unter Trainer Pedro Valina über einen breiteren Kader mit Ergänzungsspielern aus der eigenen Jugend. Trotzdem wurden die ersten drei Heimspiele verloren, nach fünf Spieltagen stand das Team mit 4:6 Punkten nur auf Rang acht. Mit fünf Siegen in Serie, drei davon mit nur einem Tor Unterschied, kämpfte sich die HSG dann aber nach vorne. Es folgten allerdings weitere Rückschläge. Im Januar kam es zu einiger Aufregung, als während des 33:20-Sieges gegen die HSG Obertshausen/Heusenstamm ein Schiedsrichter die Halle verließ und aus Frust über Woche für Woche wiederkehrende Beschimpfungen und Beleidigungen seine Karriere beendete. „Danach hatten wir vier wirklich schwierige Wochen, weil wir überall als diejenigen galten, die diesen Schiedsrichter zum Aufhören bewogen hätten“, sagt Trainer Valina im Rückblick.

Zu den jeweils zwei Niederlagen gegen Meister TGS Seligenstadt und Vizemeister TGS Niederrodenbach II kamen zwei weitere gegen Angstgegner HSG Dreieich, gegen den auch schon im vorangegangenen Jahr beide Spiele verloren wurden. Und die Preagberger beklagten Wettbewerbsverzerrungen durch zweite Mannschaften. „Dietzenbach II, Niederrodenbach II und auch Dietesheim/Mühlheim II haben gegen uns in allen Spielen mit Verstärkungen aus den ersten Mannschaften gespielt, gegen andere dagegen in deutlich schwächerer Besetzung“, sagt Valina.

Trotz aller Widrigkeiten hat sich sein Team aber letztlich doch durchgesetzt. Großen Anteil daran hatte der von der HSG Hanau II gekommene Oliver Neumann, Rechtsaußen mit Oberliga-Erfahrung, der mit 154 Saisontreffern auch Torschützenkönig der Liga wurde. Und das 27:23 am viertletzten Spieltag beim TV Langenselbold, dem Team von Ex-Trainer Lars Jung, durch das der direkte Vergleich gegen den am Rundenende punktgleichen Tabellenvierten gewonnen wurde.

Noch einmal brauchten sie Glück, die Preagberger, dass nach der eigenen Niederlage bei der SG Hainburg auch Langenselbold noch einmal gegen Dreieich patzte, dann aber ließen sie sich mit zwei knappen Siegen in Altenhaßlau und gegen die HSG Dietzenbach II den Aufstieg nicht mehr nehmen. „Daran hatte dann Fabian Gesser im Tor großen Anteil, der den verletzten Marco Simowsky vertrat“, sagt Sascha Möhwald, der Abteilungsleiter der TS Großauheim, „letztlich hat jeder seinen Teil zum Aufstieg beigetragen.“

Großer Zusammenhalt wird auch in der nächsten Saison nötig sein, denn wer schon gegen A-Ligisten acht Spiele verliert, geht als großer Außenseiter in die Bezirksoberliga. Zumal namhafte externe Verstärkungen nicht geplant sind. „Wir wollen zu Hause ein paar Spiele gewinnen und die etablierten Mannschaften ärgern“, sagt Trainer Valina. Eigentlich sei der Aufstieg ein Jahr zu früh gekommen, sagt Möhwald. Die A-Jugend spielt derzeit erstmals Oberliga-Qualifikation. Ein Jahr weiter könnten sie eine größere Hilfe sein. „Andererseits wird die A-Liga nächstes Jahr noch stärker“, sagt Möhwald, „mit den starken Aufsteigern Dörnigheim und Kickers Offenbach II, Absteiger Klein-Auheim, Langenselbold und der durch den Zusammenschluss mit dem HSV Götzenhain verstärkten HSG Dreieich.“

Das Aufstiegsteam:

Tor: Marco Simowsky, Fabian Gesser, Stefan Diekmann

Rückraum links: Marius Hehn (81 Tore), Adrian Flesch (14), Simon Schleiden (11)

Rückraum Mitte: Andre Seegräber (42), Bence Steiner (18), Sascha Möhwald (2), Max Albrecht (1)

Rückraum rechts: Arne Hestermann (46), Stephan Schwab (27), Arne Pitterling (18)

Linksaußen: Henrik Krischke (37), Philip Ickstadt (26)

Rechtsaußen: Oliver Neumann (154), Björn Thon (21), Sven Schubert (3)

Kreis: Kevin Flender (67), Frank Wegner (8), Sebastian Knauer (4)

VON STEFAN MORITZ