Nach fünf Jahren: Trainer der TSG Mainflingen tritt zurück

Marco Schwarzkopf ist als Trainer des Kreisoberliga-Vierten TSG Mainflingen zurückgetreten. Nach fünf erfolgreichen Jahren habe er die Wertschätzung vermisst.

Mainflingen – Seit Wochen wird kein Fußball gespielt, auch Training ist seit Mitte März nicht möglich. In diese spielfreie Zeit platzt die überraschende Nachricht von einem Trainerrücktritt bei einem Aufstiegskandidaten in der Kreisoberliga Offenbach.

Marco Schwarzkopf ist mit sofortiger Wirkung als Trainer bei der TSG Mainflingen zurückgetreten. Dabei liegt seine Mannschaft in der Fußball-Kreisoberliga Offenbach als Tabellenvierter noch aussichtsreich im Rennen um einen möglichen Aufstieg. Bei einem Abbruch der Saison bestünde sogar die Chance, als amtierender Herbstmeister in die Gruppenliga Frankfurt Ost aufsteigen zu dürfen. Mit Schwarzkopf hat auch Co-Trainer Daniel Strack sein Amt in Mainflingen mit sofortiger Wirkung aufgegeben.

„Wenn eine extrem erfolgreiche Arbeit selbst in der fußballfreien Zeit, und auch schon davor, permanent hinterfragt und auch kritisiert wird, vermisse ich Wertschätzung, Vertrauen und auch Loyalität“, ärgerte sich Marco Schwarzkopf zuletzt über Verantwortliche aus dem Verein. „Wenn diese Attribute fehlen, macht es keinen Sinn, weiterzumachen. Bei drei Titeln in fünf Jahren und als aktueller Herbstmeister fragt man sich dann schon, ob man dieses Verhalten nachvollziehen kann.“

Vor genau einem Jahr hat sich bei der TSG Mainflingen in Alexander und Matthias Nuss ein Sportausschuss gebildet, wollte den Vorstand entlasten und Trainer und Mannschaft unterstützen. Aber schon damals, im April vor einem Jahr, standen Schwarzkopf und die TSG unmittelbar vor der Trennung. Die TSG-Verantwortlichen hatten Schwarzkopf sogar schon mitgeteilt, dass sie den Vertrag für die Saison 2019/20 nicht verlängern und einen neuen Trainer verpflichten wollten. Doch nach nur einer Woche folgte die Kehrtwende und der Vertrag mit Schwarzkopf wurde verlängert. Dazu wird es diesmal nicht mehr kommen.

Trotz des Abschieds wird der 56-jährige Schwarzkopf gerne an die Zeit in Mainflingen zurückdenken. Vor fünf Jahren hatte er die TSG übernommen, im Sommer 2018 die Meisterschaft in der A-Liga (mit nur einer Saisonniederlage) und den Aufstieg in die Kreisoberliga gefeiert sowie zweimal das Turnier um den Mainpokal gewonnen (2017, 2019) . „Es war eine tolle Zeit hier, die Erinnerungen sind absolut positiv.“

In der zuletzt spielfreien Zeit haben sich Alexander und Matthias Nuss mit dem Abteilungsvorstand über die künftige Ausrichtung verständigt. „Wir wollten nach fünf erfolgreichen Jahren eine Veränderung auf dem Trainerposten“, gibt Matthias Nuss das Ergebnis dieser Gespräche bekannt: „Dies haben wir auch Marco Schwarzkopf mitgeteilt.“

Dazu sagt Mainflingens Fußball-Vorstand Holger Drinhaus: „Wir wollten auf jeden Fall mit Marco die Saison zu Ende spielen, egal wie lange sie noch dauern wird.“ Dem pflichtet Matthias Nuss bei. „Vielleicht können wir ja in der nächsten Woche mit dem Training wieder anfangen, dies hätte Marco leiten sollen. Jetzt müssen wir nach dem Rücktritt natürlich umplanen.“ Nuss bestätigte, dass bereits erste Gespräche mit möglichen Nachfolgern von Schwarzkopf geführt wurden, zunächst im Hinblick auf die nächste Saison. Doch jetzt müssen die Verantwortlichen bei dieser Personalie wohl etwas schneller zu einer Lösung finden.

Von Rolf Joachim Rebell