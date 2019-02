Mainlauf-Serie erhält eine weitere Station

Offenbach – Bislang bestand die Serie um den Rosbacher Main-Lauf-Cup aus zehn Stationen, künftig werden es elf sein. Der traditionsreiche „Frankfurter Lauf am Hessen-Center“ wird in diesem Jahr elftes Wertungsrennen.

Bereits vor zehn Jahren war der von der SG Enkheim organisierte Lauf, der am 5. Mai sein 30. Jubiläum feiert, Teil des Main-Lauf-Cups. „Ein neues Veranstaltungsteam seitens des Vereins, eine gute Organisation, eine sehr schnelle Strecke und die Ausrichtung der Hessischen Meisterschaften über 5 und 10 Kilometer auf der Straße waren die Beweggründe für diesen Schritt“, erklärt Projektleiterin Petra Wassiluk. Los geht die Serie am 10. März mit dem Frankfurter Mainova Halbmarathon, für den bereits 6000 Anmeldungen vorliegen. Damit ist das Teilnehmerlimit erreicht. Am Veranstaltungstag sind noch 500 Nachmeldungen möglich. Für die Schülerinnen und Schüler beginnt die Serie am 7. April mit dem Seligenstädter Wasserlauf. cd.