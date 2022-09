HSG-Torwart vor Derby: „Mal sehen, wer wen überraschen kann“

Von: Stefan Moritz

Lässt die Werfer verzweifeln: Marco Rhein, der Torwart der HSG Rodgau Nieder-Roden, hielt zuletzt sämtliche fünf Siebenmeter plus Nachwürfe. © eyßen

Auf das Duell in der 3. Handball-Liga zwischen der HSG Rodgau Nieder-Roden und der HSG Hanau freut sich Rodgaus Torwart Marco Rhein besonders. Er ist in Topform.

Offenbach – Das Derby steht an in der 3. Handball-Liga der Männer, die HSG Hanau erwartet am Samstag (19.30 Uhr) die HSG Rodgau Nieder-Roden. Im Interview äußert sich der mittlerweile 35 Jahre alte Rodgauer Torwart-Routinier Marco Rhein über die letzten, meist sehr emotionalen Aufeinandertreffen, sein persönliches Duell mit Hanaus Siebenmeter-Schützen Maximilian Bergold und die generellen Aussichten seines Teams in dieser Saison.

Marco Rhein, im letzten Derby in Hanau vor einem Jahr hattet ihr praktisch keine Chance beim 18:26, hattet schon gleich zu Beginn 2:8 hinten gelegen. Die Erinnerungen sind wahrscheinlich nicht die besten, oder?

Das war ein Tag, an dem bei uns so gut wie nichts funktioniert hat. Da waren die Hanauer uns klar überlegen.

Das Rückspiel in Nieder-Roden aber habt ihr 26:21 gewonnen.

Ja, da haben wir die letzten 20 Minuten überragend gespielt mit meinem Kollegen Philipp Höpffner im Tor, der unser Tor förmlich vernagelt hat. Dieses Spiel haben wir über die Emotionen gewonnen. Und es war für uns auch ein sehr wichtiger Sieg, der geholfen hat, dass wir vorzeitig den Klassenerhalt gesichert haben und nicht in die Abstiegsrunde mussten. Daran haben wir sehr gute Erinnerungen.

Und dass auch in Hanau ein Sieg möglich sein kann, hat das letzte Derby dort vor der Corona-Pause im November 2019 gezeigt, als ihr vor 950 Zuschauern kurz vor Schluss 25:21 geführt hattet…

Aber leider nicht gewonnen. Auch weil ich dort die Rote Karte bekommen habe. Da bin ich beim Rauslaufen einen Tick zu spät gekommen und habe Maximilian Bergold an der Hand berührt. Das war eine völlig korrekte Entscheidung, das war eine unglückliche Aktion. Und es war die bislang einzige Rote Karte meiner Karriere. Leider ist danach das Spiel noch zum 26:26 gekippt. An die nicht so netten Worte, mit denen mich Maxi Bergold damals bedachte, erinnere ich mich noch gut.

Torwart von HSG Rodgau Nieder-Roden hält fünf Siebenmeter

Ein ähnliches Erlebnis hat jetzt Hanaus Torwart Can Adanir zu verarbeiten, der am Sonntag in Saarlouis die Rote Karte sah, weil er den Ball nicht rechtzeitig herausgab. Auch das kostete Hanau den Sieg. Wie bewältigt man so etwas?

Natürlich ist man nach so einem Erlebnis erst einmal betrübt, im ersten Moment. Aber es geht ja zum Glück immer wieder schnell weiter. Man muss sich auf die nächsten Aufgaben konzentrieren. Und ohne Risiko kann man halt auch nichts gewinnen.

Sie andererseits dürften aktuell vor Selbstvertrauen strotzen, nachdem Sie zuletzt beim Kantersieg gegen Dansenberg sämtliche fünf Siebenmeter und zum Teil auch noch die freien Nachwürfe gehalten haben. Wie ist so etwas möglich?

Am Samstag hat irgendwann alles funktioniert. Da ist es dann egal, welche Bewegung du machst, da hältst du jeden Ball und gleichzeitig sind die gegnerischen Schützen immer stärker verunsichert. Da läuft es einfach. Aber es war wirklich ein besonderer Tag. Dass ich schon einmal sämtliche fünf Siebenmeter in einem Spiel gehalten hätte, daran kann ich mich nicht erinnern. Natürlich fühle ich mich jetzt gut, habe ordentlich Selbstvertrauen und freue mich sehr aufs nächste Spiel.

Torwart von HSG Rodgau Nieder-Roden: „Es hat lange keiner mehr gewonnen beim anderen“

Gegen Hanau geht es jetzt gegen Maximilian Bergold, der in drei Spielen schon 16 Siebenmeter verwandelt hat. Was zeichnet ihn aus?

Seine Ruhe am Siebenmeterpunkt. Und sein langer Hebel aufgrund seiner Größe. Schauen wir mal, wie es am Samstag ausgeht, wer wen überraschen kann. Aber als Torwart kann ich ja beim Siebenmeter nie verlieren. Da erwartet ja jeder vom Schützen, dass der trifft. Das ist ja das Schöne daran.

Die ganze Runde läuft bei euch defensiv hervorragend: 29:17 gegen Waldbüttelbrunn, 29:15 gegen Dansenberg. Auch 25 Gegentore in Hochdorf sind nicht besonders viele. Wie bekommt ihr das hin, so wenig Gegentore zu kassieren?

Unsere Abwehr greift wirklich sehr gut. Da hat sicherlich einen Teil zu beigetragen, dass Philipp Keller wieder fit ist. Aber auch Johannes von der Au, Philip Wunderlich und Niklas Geck machen aktuell einen richtig guten Job im Mittelblock. Das sieht von hinten sehr gut aus.

Kann das auch gegen Hanau klappen?

Ich hoffe doch. Allerdings wird das unheimlich schwer. Es hat lange keiner mehr gewonnen beim anderen. Beide Mannschaften spielen sehr schnell, verteidigen aggressiv, sind jung und kommen über die Emotionen. Da sind wir uns schon sehr ähnlich. Von daher wird wohl wieder die Tagesform entscheiden.

Nach den ersten Eindrücken in dieser Saison – was ist drin für euch?

Wir müssen aufpassen, haben gesehen, wie schnell wir auch in Hochdorf verlieren können, obwohl wir individuell vielleicht stärker waren. Wir müssen sehen, dass wir Konstanz reinbekommen. Bis Weihnachten haben wir jede Woche ein Spiel, keine Pause. Da müssen wir so viele Punkte wie möglich holen. Und Weihnachten können wir dann schauen, wo wir stehen, was vielleicht noch drin sein könnte. Ich bin aber auch als Sportlicher Leiter total überzeugt von unserer Mannschaft, auch wenn unsere vielen jungen Spieler natürlich Leistungsschwankungen unterliegen. Aber wir trainieren mit sehr hoher Intensität, alle ziehen voll mit, wir haben eine gute Atmosphäre. Das sieht schon sehr gut aus. (Das Gespräch führte Stefan Moritz)