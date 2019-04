Ein Mann für alle Fälle

VON MARKUS KATZENBACH.

Frankfurt – Eine lockere Runde im Fitness-Studio, in die Sauna, ein bisschen das schöne Wetter genießen. Die Extra-Portion Freizeit, die sich die Frankfurter Löwen mit ihrem schnellstmöglichen Kurs ins Finale verdient hatten, verbrachte Marius Erk mit einem entspannten Programm.

Zum Showdown einer jetzt schon erfolgreichen Saison wird es ja bald genug Schlag auf Schlag gehen. „Da spürt man schon so ein gewisses Kribbeln“, berichtet Erk – und trägt zur Einstimmung auf die Meisterprüfung in der 2. Eishockey-Liga selbst eine gute Nachricht bei.

Rechtzeitig zu der morgen (19.30 Uhr) daheim am Ratsweg beginnenden Finalserie gegen die Ravensburg Towerstars haben die Löwen verkündet, dass der vielseitig einsetzbare 22-Jährige seinen Vertrag verlängert hat. Was vor allem sportliche Gründe hat, aber auch eine Art romantischen Wert.

Marius Erk ist eine seltene Spezies: Jugendspieler, die es in die Profimannschaft geschafft haben, kann man in der Frankfurter Eishockey-Geschichte an einer Hand abzählen. Damit nicht genug: Nebenbei feierte er als junger Löwe die Deutsche Meisterschaft auf dem Römerbalkon und im Kaisersaal mit, 2004 war das – weil Vater Axel einen guten Draht zu Gerd Schröder hatte, dem Boss in diesen Lions-Zeiten.

An der aktuellen Erfolgsgeschichte schreibt Marius Erk selbst kräftig mit. Als siebter Verteidiger ist er eine Art Mann für alle Fälle. Springt ein, wenn ein Kollege aus den drei gesetzten Abwehr-Duos Schonung braucht oder ganz ausfällt, hilft auch im Sturm aus, wenn es dort zu Engpässen kommt. „Ich versuche, den Trainern zu zeigen, dass sie mir vertrauen können, dass ich immer bereit bin, dem Team da zu helfen, wo es nötig ist“, betont Erk.

Zum Einsatz kam der Löwen-Lokalmatador in allen 52 Hauptrunden- und den bisherigen neun Play-off-Partien. „Wir waren Erster in der Hauptrunde, jetzt wollen wir auch das Finale gewinnen“, sagt Erk. Und dann wieder im Römer feiern, da würde sich für ihn noch so ein Kreis schließen.