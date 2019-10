170 Marathons in 33 Jahren

Gerhard Walper fühlt sich gut vorbereitet auf seinen 170. Marathon, den er am Sonntag in Frankfurt absolvieren will. Foto: eyßen

Rodgau – Seinen ersten Marathon hat Gerhard Walper im Jahr 1986 absolviert, damals beim SSC Hanau-Rodenbach. Am Sonntag tritt er in Frankfurt zum 170. und letzten Mal über die Distanz von 42,195 Kilometern an. VON HOLGER APPEL

„Zuletzt sind mir diese langen Läufe immer schwerer gefallen, der Ehrgeiz ist auch nicht mehr ganz so da. Deshalb beende ich nach dem Lauf in Frankfurt auch meine Marathon-Karriere. Ich will da nur noch ankommen und rechne mit einer Zeit um die fünf Stunden“, berichtet der 69 Jahre alte Dudenhofener, der zwischen 1989 und 1996 den Marathon in weniger als drei Stunden absolviert hat. Unter anderem gelang ihm das in Kandel in der Pfalz sowie zweimal in Frankfurt. Ganz aufhören mit dem Laufen wird er aber nicht. Den einen oder anderen Halbmarathon will er auch weiterhin im Trikot des Rodgauer Lauftreffs absolvieren, wie er versichert.

Aber 170 Wettbewerbe über 42,195 km, das ist eine beeindruckende Zahl. „Wenn man fast 40 Jahre läuft, gut trainiert, regelmäßig an Wettbewerben teilnimmt, nie krank oder verletzt ist, kann man das schaffen“, berichtet der Rodgauer lachend und verweist auf die vielen schönen Reisen, die er dank seiner Leidenschaft gemacht hat. Walper startete unter anderem in New York, Boston, Chicago, Paris, London, Athen, Stockholm und Barcelona.

Dabei war der frühere Bankkaufmann einst „wie viele andere nur ein lockerer Hobbysportler. Dann aber hat mein Gewicht doch merklich zugenommen, und beim Wandern wurde die Luft schnell dünner“, erinnert er sich an seine Anfänge zurück. Er reagierte, kam über Freunde zum Lauftreff Rodgau und begann mit dem Training.

„Ich habe das zunächst wirklich nur der Gesundheit zuliebe gemacht, meine läuferische Entwicklung ging aber sehr gut voran – und dann hat mich der Ehrgeiz gepackt. Ich habe richtig Feuer gefangen, war dann im Verein und in der Region bald einer der schnellsten Läufer, berichtet der verheiratete Walper. Ehefrau Ursula, die er – natürlich – beim Lauftreff kennengelernt hat, tritt in Frankfurt in der Staffel an.