„Megafertig und überglücklich“

Frankfurt – Sie hat es geschafft. Tanja Schabacker ist ihren ersten Marathon gelaufen und hat sich einen Traum erfüllt. Und das sogar unter der Zielmarke von 4:15 Stunden.

Gezeichnet von den Strapazen, aber überglücklich, spricht die Dreieicherin, die wir mehr als drei Monate bei ihrer Vorbereitung begleitet haben, über ihre Premiere, Probleme auf der Strecke und unverhoffte Unterstützung.

Marathon-Finisherin in Frankfurt. Wie fühlt sich das an nach all den anstrengenden Wochen und Entbehrungen?

Richtig toll, ich bin überglücklich. Ich konnte nach der Zielankunft kaum noch laufen und war megafertig. Aber es hat sich alles gelohnt. Und Treppenlaufen geht schon wieder (lacht). Es war ein unbeschreibliches Erlebnis, auf dem roten Teppich in der Festhalle einzulaufen. Dass ich mit 4:13,54 Stunden unter meiner Zielvorgabe geblieben bin, ist natürlich umso schöner.

Was waren Ihre ersten Gedanken, als Sie nach über vier Stunden endlich das Ziel erreicht hatten?

Wasser, ich brauche Wasser (lacht). Dann bin ich weitergegangen, da man sich nicht direkt hinsetzen soll. Vor dem Trinken musste ich allerdings noch eine Treppe und die Medaillenübergabe meistern. Humpelnd und stolz dachte ich: Jetzt ist es vorbei und ich habe meine Zielzeit erreicht. Dann habe ich mir etwas zu trinken, ein paar Äpfel, meinen Freund und ein paar Freunde geschnappt, die mich schon erwartet haben.

Sie sind etwas mehr als eine Minute unter Ihrer Zielvorgabe geblieben. Also im wahrsten Sinne ein Wettlauf mit der Zeit?

Das kann man so sagen. Es war bis zum Ende ein Kampf. Zum Glück ist mir der Endspurt gelungen und ich konnte vor dem Ziel noch einige Läufer überholen.

Gab es auch Zweifel?

Ich dachte ab Kilometer 34, dass ich es nicht mehr packe. Dazu kam, dass ich in der Nacht vor dem Wettkampf unglücklich gelegen habe und Schmerzen an der rechten Schulter hatte. In den letzten zehn Kilometern hat es deshalb böse gezwickt in der Schulter und auch im Arm. Ab Kilometer 38 kamen Gedanken wie ‘Verdammt, ich erreiche mein Ziel nicht. Warum mach ich das hier überhaupt?’ Da war ich sehr frustriert, weil ich immer langsamer wurde. Aber dann kam ja meine Rettung.

Wie sah die aus?

Eine harte, aber supernette Staffelläuferin hat mich toll gepusht. Sie meinte: Was ist los mit dir, für diesen Moment hast du doch monatelang trainiert. Auf jetzt! Das war einfach genial. Dazu haben mich meine Freunde angefeuert und quasi mit ins Ziel getragen.

Welche Erinnerungen haben Sie noch an Ihren Premierenlauf? Oder waren Sie nur im „Tunnel“?

Nein, etwas ist schon haften geblieben (lacht). Bis Kilometer 33 lief es echt gut. Ich war sogar schneller als geplant unterwegs. Am Museumsufer hat es angefangen zu regnen. Einige haben geschrien: ‘Oh nein’. Ich rief: ‘Super! Geniales Wetter!’’ Zwischendurch klatschte ich mit vielen Leuten ab, sang bei Liedern mit. Das lenkt gut ab. Bei Kilometer 28 habe ich eine Trinkstation komplett übersehen.

Konnten Sie die Trainingsmethoden im Wettkampf anwenden?

Mit den Visualisierungen ging das ganz gut. Ich habe mich zum Beispiel eine Minute lang auf Atmung, Füße und Arme konzentriert. Doch dann gingen irgendwann langsam die Probleme los und ich bin doch etwas von den Plänen abgewichen.

Inwiefern?

An der nächsten Trinkstation habe ich so hastig getrunken, dass ich aus dem Husten nicht mehr rauskam. Ich fühlte mich richtig schlapp und habe das Powergel von den Verpflegungsstationen schon bei Kilometer 34 genommen – so viel zum Thema keine Experimente am Marathontag.

Wie ging es dann weiter?

Das Gel lag schwer im Magen und ich wurde immer langsamer. Meine Rettung kam mit dem nächsten Wasserstand, wo ich zwar auch trank, ein Großteil des Wassers aber zur Abkühlung auf dem Kopf landete. Trotz Regens war mir unglaublich warm. Als wir wieder in der Innenstadt waren, habe ich mich an meine Strategie erinnert: Lächeln und sich intensiv den Moment in der Festhalle vorstellen. Schließlich hatte ich mir vor dem Marathon gesagt, dass ich Spaß haben will - trotz der Strapazen.

Und jetzt kann die Vorbereitung auf den nächsten Marathon beginnen?

Nee, jetzt will ich erst einmal nichts mehr vom Laufen hören und sehen. Mit etwas Abstand wird es mir sicher fehlen. In eins bis zwei Wochen werde ich wieder regelmäßig laufen gehen, ohne großen Plan und kleinere Strecken. Aber jetzt freue ich mich erstmal auf einen Saunagang.

Das Gespräch führte Jörn Polzin