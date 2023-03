Main-Lauf-Cup startet mit Wasserlauf in Seligenstadt

Von: Patrick Leonhardt

Teilen

2019 fand der Seligenstädter Wasserlauf letztmalig statt, hier der Start über die 25-Kilometer-Distanz. Ganz links der spätere Sieger Markus Heidl (Spiridon Frankfurt). Am Sonntag steht die 41. Auflage an. © eyssen

Der Main-Lauf-Cup mit seinen – in diesem Jahr elf – Rennen ist in der Region ein beliebter Wettbewerb. Am Sonntag steht mit dem Wasserlauf in Seligenstadt nun das zweite Rennen der 24. Auflage an.

Offenbach – Mit rund 5500 Sportlern beim 21. Frankfurter Mainova Halbmarathon startete der Rosbacher Main-Lauf-Cup vor zwei Wochen erfolgreich in seine 24. Auflage. Elf Wertungsrennen gehören der beliebten Laufserie an, wer an mindestens fünf davon teilnimmt, kommt in die Gesamtwertung.

Die Nummer zwei im Rennkalender ist der Seligenstädter Wasserlauf, der am Sonntag mittlerweile zum 41. Mal stattfindet. In der Einhardstadt werden vier Wettbewerbe angeboten, vom Schülerlauf über zwei bis hin zu den Hauptläufen über zehn und 25 Kilometer. Ab 8.45 Uhr geht es los.

„Der Wasserlauf ist die einzige Veranstaltung im Main-Lauf-Cup mit einem Lauf über 25 Kilometer im Angebot. So bietet die etwas längere Distanz eine effektivere Vorbereitung auf die anstehenden Frühjahrsmarathons“, sagt Organisationschef Markus Wollenweber, „dazu ist es eine schnelle Wendepunktstrecke entlang des Mains, die komplett asphaltiert und sehr eben ist.“

Überhaupt ist die Region beim Main-Lauf-Cup sehr gut vertreten: Neben dem Wasserlauf gehören auch der Steinberger Wald-Volkslauf (21. Mai), der Hausener Volks-Waldlauf (30. Juli), der Hugenottenlauf in Neu-Isenburg (17. September), der Rodenbacher Lauftag (3. Oktober) und der Offenbacher Mainuferlauf (15. Oktober) der Laufserie an.

Ins Leben gerufen wurden der Main-Lauf-Cup 1998 von der Stadt Frankfurt als vorbereitende Wettkampfserie für den Frankfurt Marathon, der immer am letzten Wochenende im Oktober stattfindet. „Am Anfang waren es sogar noch mehr Veranstaltungen“, erinnert sich Diethelm Kuttich, erster Vorsitzender des Offenbacher Leichtathletikclubs, der von Beginn an mit dem Mainuferlauf im Rennkalender vertreten ist. Auf Wunsch der Sponsoren wurde die Anzahl der Wettbewerbe aber auf zehn, elf verringert, die kleineren Läufe mit 200, 300 Teilnehmern verschwanden aus dem Main-Cup-Lauf.

Zu den Veranstaltungen mit den meisten Teilnehmern im Main-Lauf-Cup zählt der Hugenottenlauf in Neu-Isenburg. Bei der jüngsten Auflage im September 2022 gingen 922 Läufer auf die fünf angebotenen Strecken. Veranstalter ist traditionell die Stadt, Ausrichter der TV Neu-Isenburg, unterstützt von einigen weiteren Vereinen. „Wir sind allerdings immer als Teilnehmer am Start“, berichtet Jürgen Oestreich, der seit Oktober vergangenen Jahres das Amt des ersten Vorsitzenden beim Lauftreff Neu-Isenburg inne hat. „Das ist natürlich ein ganz wichtiger Lauf“, sagt er – klar, so vor der eigenen Haustür. 30 bis 40 Läufer schickt der Lauftreff jährlich ins Rennen. Trotz seiner vielen Starter belegte der Lauftreff bei den teilnehmerstärksten Vereinen in schöner Regelmäßigkeit aber nur den zweiten Platz hinter dem Marathonprojekt Frankfurt/Darmstadt. Das aber war 2022 nicht am Start – und so reichte es für den Lauftreff erstmals zu Platz eins. Die Siegprämie von 50 Litern Bier wurde dann beim Sommerfest des Vereins ausgeschenkt.

„Der Main-Lauf-Cup ist eine schöne Veranstaltung“, sagt Oestreich. Er muss es schließlich wissen, gewann er doch 2014 die Altersklasse M60, einige Jahre später kam noch ein zweiter Platz in der M65 dazu. Da beim Lauftreff weniger der Leistungsgedanke, sondern der Breitensport im Vordergrund steht, „haben wir in den jüngeren Altersklassen keine Chance. Ab 50 sind wir aber gut dabei“, sagt der Vorsitzende mit Blick auf viele gute Platzierungen in der Vergangenheit.

Apropos feiern: Ein Höhepunkt des Main-Lauf-Cups ist auch die alljährliche Siegerehrung im Frankfurter Römer zu Beginn eines jeden Jahres, wenn sich alle Gesamt- und Altersklassensieger noch einmal treffen.

Von Patrick Leonhardt

2019 führte der SC Steinberg den Bambinilauf ein, der mittlerweile ein fester Bestandteil des SC-Volkslaufes ist. Ins Schwitzen kommen nicht nur die Kinder, sondern auch die Tempomacher im Bärenkostüm. © verein