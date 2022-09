Metz soll mit Babenhausen die Wende schaffen

Robin Treutler, Rückraumschütze, ist von der HSG Maintal zur HSG Langen gewechselt. © Scheiber

Vier Teams aus der Region spielen in der Handball-Landesliga der Männer. Die SG Egelsbach und die HSG Rodgau Nieder-Roden II wollen im oberen Drittel der Tabelle landen, die HSG Langen auf einem einstelligen Tabellenplatz. Und Oberliga-Absteiger SG Babenhausen will die Wende zurück in die Erfolgsspur schaffen. Zwei bis fünf Teams werden absteigen müssen.

SG RW BABENHAUSEN

Eine Saison des Schreckens hatten die Babenhausener zu verarbeiten, nachdem sie sieglos mit 19 Niederlagen aus 20 Spielen aus der Oberliga abgestiegen waren. Mit Christian Metz, einem A-Lizenz-Inhaber, der im Januar beim Bezirksoberligisten HSG Dietzenbach entlassen worden war, soll nun die Wende in die Erfolgsspur gelingen. Der Kader ist zu einem Großteil zusammengeblieben, allerdings immer noch klein mit nur zwölf Feldspielern. Neu dabei sind drei Talente aus dem Handball-Leistungszentrum Großwallstadt und Spielmacher Niklas Goede vom Mitabsteiger SG Bruchköbel.

Nachdem sie sich eine Verschnaufpause gegönnt hatten, um Abstand zu gewinnen und wieder richtig Lust auf Handball zu bekommen, starteten die „Löwen“ in eine kurze und intensive Vorbereitung. „Wir haben zunächst an Physis und Ausdauer gearbeitet, da wir in den Schlussphasen der Oberliga-Spiele oft regelrecht platt gewesen sind“, sagt Handballabteilungsleiter Mitch Maloul. Die Vorbereitung war schon mal ganz nach dem Geschmack der „Löwen“.

Als ärgste Konkurrenten sieht der Absteiger die letztjährigen Spitzenteams von TV Gelnhausen II und HSG Bachgau, mit der man sich bereits am Samstag (20 Uhr) in der Welzbachhalle Großostheim messen kann.

Tor: Daniel Kosic, Moritz Schlett, Tom Palmy (HBLZ Großwallstadt) - Rückraum links: Steven Pieroth, Florian Küchler, Andreas Schlett, Florian Pomardt (HBLZ Großwallstadt) - Rückraum Mitte: Niklas Goede (SG Bruchköbel) - Rückraum rechts: Tom Zappe - Linksaußen: Carl Philipp Erk, Florian Muster, Michel Kämmerer (HBLZ Großwallstadt) - Rechtsaußen: Janis Silarian - Kreis: Nikolas Marcel Krause, Jakob Stoffel (2. Mannschaft)

Trainer: Christian Metz (HSG Dietzenbach) - Abgänge: Paul Schielke (SG Saulheim), Martin Habenicht (TV Petterweil), Silas Becker (unbekannt)

HSG RODGAU II

Der Kader der Drittliga-Reserve umfasst 25 Spieler, bei denen es sich größtenteils um Nachwuchskräfte handelt. Den „Baggerseepiraten“ ist es wichtig, ihre Eigengewächse frühzeitig an den Aktivenbereich zu gewöhnen. „Wir haben in dieser Saison noch mehr Manpower als zuvor“, freut sich Trainer André Seitz, der sich mit der Vorbereitung sehr zufrieden zeigte. Auch teambildende Maßnahmen wie Kartfahren oder der Besuch in der Ninja-Warriors-Halle gehörten zum reichhaltigen Programm.

Los geht es am Sonntag (18 Uhr) beim Aufsteiger HSG Rüsselsheim/Bauschheim/Königstädten. Die „Baggerseepiraten“ haben sich ein hochgestecktes Ziel gesetzt: „Wir wollen zu den Top Fünf gehören“, verkündet Seitz.

Tor: Marius Hildebrand, Marcel Graf, Paul Wetzel, Philipp Bludau (beide A-Jugend) - Rückraum links/Mitte: Daniel Bauch, Lukas Juric, Noah Trageser (beide A-Jugend), Richard Landskron (eigene Jugend), Till Eyssen, Joel Wiest, Tobias Kiefer, Lenny Jackl (A-Jugend) - Rückraum rechts/Rechtsaußen: Luca Schuhmann (TG Rotenburg), Jonas Markert (eigene Jugend), Luca Ullrich, Nils Haus, Nick Weiland (alle A-Jugend) - Linksaußen: Saimen Lenhardt (eigene Dritte), Lars Spanheimer (eigene Jugend), Laurin Lehr, Nico Moll - Kreis: Oskar Fink (eigene Jugend), Niklas Ruhmann, Benedikt Bastian (TSG Offenbach-Bürgel), Meik Diehl (A-Jugend)

Trainer: André Seitz

Abgänge: Laurin Bernd (HSG Kahl/Kleinostheim), Matteo Heuser (TSV Klein-Auheim), Tim Ripperger (verletzungsbedingt), Leon Götz, Benny Annasar (beide Handballpause)

SG EGELSBACH

Nach sehr erfolgreicher erster Saisonphase, die als Tabellenzweiter den Sprung in die Aufstiegsrunde brachte, haben die Egelsbacher diese als erste Vorbereitungsphase auf die neue Runde genutzt. „Nach oben ging nichts mehr“, erklärt SGE-Trainer Lars Jung, der seine Jungs so aber in einem guten physischen Zustand in die Pause entlassen konnte. Nun sehen sich die Egelsbacher gerüstet für die Saison. „Unsere Mannschaft ist ein eingeschworener Haufen, der sich seit vielen Jahren kennt“, erklärt Jung. Man blieb im Gros zusammen, es gab lediglich einen Abgang und neu hinzu kam nur Keeper Andreas Krasusky. Die verletzten Pascal Kurylo und Marco Rathfehlen allerdings noch bis Jahresende.

Die Egelsbacher, die laut Jung einen Platz unter den besten vier Teams der Liga anstreben, starten mit einem Auswärtsspiel am Samstag (20 Uhr) bei Oberligaabsteiger SG Bruchköbel, sind in der Woche darauf spielfrei und müssen dann zum Aufsteiger TV Flieden. Das erste Heimspiel steigt erst am 1. Oktober.

Tor: Moritz Kohl, Florian Zeising, Andreas Krasusky (Crumstadt/Goddelau) - Rückraum links: Leon Winn, Lukas Gärtner, Marco Rauth - Rückraum Mitte: Pascal Kurylo, Gianny Sonntag, Torben Zecher - Rückraum rechts: Mike Rauth, Juris Pasincevs - Linksaußen: Andre Meinelt, Birol Yasli - Rechtsaußen: Benny Hupfer, Klime Gjorgijesky, Benedict Jäger - Kreis: Tino Zecher, Robert Dengler

Trainer: Lars Jung - Abgang: Jonas Kämmerer (TV Büttelborn)

HSG LANGEN

„Wenn wir vergangene Saison nicht in der Aufstiegsrunde gelandet wären, hätte es düster für uns ausgesehen“, vermutet Trainer Sebastian Poeck in seinem Rückblick. Der Aufsteiger hatte im Frühjahr fünf von sechs Spielen zum Großteil deutlich verloren. Die Luft war raus.

Nach nur zwei Wochen Pause aber haben die Langener bereits wieder mit der Vorbereitung auf die nächste Spielzeit begonnen. Und die verlief - trotz Corona und Urlaub - vielversprechend. Nach Tests auch gegen Oberligisten ist man nun guter Dinge, zumal der Kader um vier Neuzugänge aufgestockt und verstärkt werden konnte.

Als Torhüter konnte Stefan Vogel - Bruder von Trainer Thomas Vogel - gewonnen werden. Mit dem fast zwei Meter großen Robin Treutler kam ein veritabler Rückraumschütze ebenfalls von der HSG Maintal, von der sich weitere Talente der HSG Langen anschlossen. Derzeit noch verletzt passen müssen Pascal Kretschmann und Markus Kochler. Ziel ist erneut der Klassenerhalt, möglichst auf einem einstelligen Tabellenplatz. Los geht es am Sonntag (18 Uhr) mit einem Heimspiel gegen die MSG Umstadt/Habitzheim II.

Tor: Sven Schally, Bastian Teufel, Stefan Vogel (HSG Maintal) - Rückraum links: Lennart Müller, Henrick Schummer, Robin Treutler (HSG Maintal), Phil Purucker - Rückraum Mitte: Pascal Kretschmann, Jonas Schneider, Daniel Scherin - Rückraum rechts: Dennis Oldenburg, Leon Metzger, Markus Kochler - Linksaußen: Nils Ruder, Tom Nagel, Gabriel Jost (eigene A-Jugend) - Rechtsaußen: Malte Schummer, Yannick Hofmann (HSG Maintal), Lennart Skötsch - Kreis: Haiko Metzger, Paul Raschke, Henrik Naß (TSV Portenstein)

Trainer: Thomas Vogel, Sebastian Poeck