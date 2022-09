Minimalbesetzung holt Optimum heraus

Teilen

Julian Wurm (rechts) war mit 9/2 Treffern bester Torschütze der HSG Dietzenbach beim 35:27 gegen die HSG Preagberg. In dieser Szene lässt er sich von Arne Hestermann nicht stoppen. © postl

Die Handballer von Kickers Offenbach haben mit dem dritten Sieg im dritten Spiel die Tabellenführung in der Bezirksoberliga Offenbach-Hanau behauptet. Bei der zuvor ebenso mit 4:0 Punkten gestarteten SG Hainburg setzte sich das Team um Spielertrainer Christian Weis mit 33:29 durch. Die HSG Dietzenbach landete mit dem 35:27 gegen die HSG Preagberg den zweiten Sieg in ihrem zweiten Spiel und ist nun stärkster Verfolger der Kickers, bei denen sie am nächsten Samstag antreten. Während sich auch die HSG Rodgau Nieder-Roden III und die TSG Bürgel II über Siege freuten, unterlag die SG Dietesheim/Mühlheim auch beim Aufsteiger TV Langenselbold mit 16:24 deutlich und ist mit 0:4 Punkten tief in den Tabellenkeller gerutscht.

SG Hainburg - Kickers Offenbach 29:33 (14:15). Die Kickers traten mit einem stark ausgedünnten Kader an, Hainburg fehlte Torwart Daniel Kujawski, der zuletzt noch den Sieg bei der HSG Preagberg gesichert hatte. Die Gastgeber gingen 4:1 in Führung. Gerade als die Kickers beim 6:5 (10.) den Anschluss hergestellt hatten, wurde OFC-Spieler Philipp Kuhn nach einer Abwehraktion, bei der er dem Hainburger gesundheitsgefährdend in den Arm gegriffen haben soll, mit Roter Karte des Feldes verwiesen. Darauf musste Spielertrainer Christian Weis 50 Minuten durchspielen, führte den OFC aber als neunfacher Torschütze zusammen mit Michael Ritter (10) zum Sieg. Hainburg ging nach dem 13:12 niemals mehr in Führung und geriet in der Schlussphase nach dem 26:27 (51.) entscheidend ins Hintertreffen. „Den Hainburgern ist am Ende die Luft ausgegangen und die Ideen gegen unsere 3:3-Abwehr. Und unsere Mannschaft hat in Minimalbesetzung das Optimale rausgeholt“, sagte OFC-Torwarttrainer Martin Kuhn, der in Vertretung des mitspielenden Christian Weis auf der Bank das Sagen hatte.

Spielfilm: 0:1, 4:1, 6:5 (10.), 9:7 (17.), 9:11 (21.), 11:11, 13:12, 13:15, 14:15 - 15:15, 18:18, 18:21 (39.), 21:21, 22:24 (46.), 23:26, 26:27 (51.), 27:31 (57.), 29:31, 29:33

Rote Karte ohne Bericht: Kuhn (OFC, 12., Foul mit Verletzungsgefahr)

SG Hainburg: Weih, J. Schwab; Lehmann (9/5), Maier (8), S. Fink (5), Lenz (3), Etzel (3), Alles (1), T. Schwab, M. Fink, Seidenspinner, Maikranz

Kickers Offenbach: F. Ritter, Frank; M. Ritter (10), Weis (9), Markovic (6/1), Seybold (3), S. Pröse (3), H. Pröse (1), Kozica (1), Huber, Kuhn, Keckeis

HSG Dietzenbach - HSG Preagberg 35:27 (17:12). Nach ausgeglichener Anfangsphase (5:5/14.) erarbeiteten sich die Dietzenbacher die Fünf-Tore-Führung zur Halbzeit, wobei sie von ihrer eigenen Stärke, aber auch von vielen technischen Fehlern auf Seite der Spielgemeinschaft aus Großauheim und Großkrotzenburg profitierten. Im zweiten Durchgang kamen die Preagberger nur noch ein Mal, beim 22:18 (44.) bis auf allerdings immer noch vier Tore heran. Danach kamen die von Julian Wurm (9/2) und Sebastian Henze (7) im Angriff angeführten Dietzenbacher zu einem lockeren Sieg. Der Preagberger Trainer Torsten Weber beklagte die Vielzahl an individuellen Fehlern seiner Spieler.

Spielfilm: 2:0, 2:2, 5:3, 5:5 (14.), 8:5, 8:7, 11:7, 14:9, 17:12 - 19:12, 21:13, 21:15, 22:18 (44.), 27:19 (50.), 30:21 (54.), 31:24, 35:27

HSG Dietzenbach: Huber, Dörich; Göckel, Helfenstein (3), Kampe (4), Stroh (5), Wurm (9/2), Raab (2), Probanowski (2), Weißschuh (1), Tannorella (1), Bukvic (1), Henze (7)

HSG Preagberg: Gesser, Simowski; Schubert (6), Ahmetspahic (2), Hestermann (6), Fresia, Krischke (3), Skowronek (2), Emge, Springer (1), Sagorski (4/1), Hehn, Vazquez (3)

HSG Oberhessen - HSG Rodgau Nieder-Roden lll 29:35 (12:20). Die Rodgauer lieferten beim Aufsteiger eine makellose Leistung ab und setzten sich über 1:4 und 4:4 gleich auf 4:10 ab. Auch im zweiten Durchgang geriet der Auswärtssieg nie in Gefahr und die Rodgauer stockten ihr Punktekonto auf 4:2 auf.

Spielfilm: 1:0, 1:4, 4:4 (9.), 4:10 (16.), 6:10, 6:12, 7:16 (24.), 11:18, 12:20 - 12:21, 15:22, 18:23, 20:24 (41.), 20:27, 22:27, 25:32 (54.), 29:35

HSG Rodgau/Nieder-Roden lll: J. Rhein; Seitel (7), Jäger (3), Ruhmann (2), Wade (3), Witt, Pollert (1), Spanheimer (6), Weidinger (3), Spanheimer, Roesler, Schrod (10/6)

TSG Offenbach-Bürgel ll - TV Gelnhausen lll 40:29 (18:12). Nach der Derby-Pleite vergangenes Wochenende gegen den OFC präsentierte sich die TSG Bürgel II beim Heimauftakt stark, erzielte 40 Tore und gewann souverän. Von Beginn an dominierten sie das Spiel und ließen die Gäste zu keinem Zeitpunkt auch nur ausgleichen. Einen riesigen Anteil am Heimerfolg hatte mit 16 Feldtoren der neu aus der A-Jugend gekommene Jonas Schlereth, der aber auch schon über einige Erfahrungen im Bürgeler Oberligateam verfügt.

Spielfilm: 3:0, 4:3, 10:4 (16.), 10:7, 13:8, 18:12 - 18:13, 21:14, 22:17, 24:17, 26:18 (42.), 29:19, 28:21, 33:23 (53.), 33:25, 36:25, 38:26. 40:29

TSG Offenbach-Bürgel ll: Kaiser, Dins; Solloch (3), Lebherz (5/2), Pieper (1), F. Morgano (2), Wenzel, Karpf, Schlereth (16), Nast, Seuring (2), Dietermann (2), L. Morgano (5), Schweedt (4/2)

TV Langenselbold - SG Dietesheim/Mühlheim 24:16 (9:5). Beide Mannschaften lieferten sich ein umkämpftes Spiel mit 4:6 Zeitstrafen, in dem den Dietesheimern nach dem 4:4 (15.) 13 Minuten lang kein Tor mehr gelang. Beim 15:6 (40.) war die Partie vorzeitig entschieden. Ein ganz bitteres Spiel für die Dietesheimer um das Trainerduo Christian Hildebrand und Christian Naujoks.

Spielfilm: 0:1, 2:1, 2:3, 4:3 (13.), 9:4 (27.), 9:5 - 11:5, 15:6 (40.), 15:8, 18:8, 18:13 (49.), 20:13, 22:15, 24:16

SG Dietesheim/Mühlheim: Spriestersbach, Waldschmidt; Hundemer (1), Pleß, Johannsen, Eisenacher (1), Di Felice (3), Kaiser (2), Duttine (1), Kreuzer (4), Ludwig (2), Ochsenreither (2)