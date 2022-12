Mit 46 Jahren WM-Titel nach Offenbach holen

Kickboxen

+ © - Hassan Mahamid mit dem WM-Gürtel des WKC, den er 2014 in Portugal gewann. © -

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Christian Düncher schließen

Weitere schließen

Im für Kickboxer gehobenen Alter von 46 Jahren steigt Hassan Mahamid noch einmal in den Ring. Sein Ziel: Er will erneut einen WM-Titel nach Offenbach holen.

Offenbach – Hassan Mahamid kann es nicht lassen. Mehr als sechseinhalb Jahre nach seinem letzten Kampf steigt der Kickboxer aus Offenbach am Samstag erneut in den Ring, um Weltmeister zu werden. Diesmal für Deutschland, im Alter von 46 Jahren.

„Ich wurde geboren, um zu kämpfen. Das ist meine Philosophie“, sagte der Mann, der das Motto „Born to fight“ als Tätowierung auf dem Oberkörper trägt. Aber ist er inzwischen nicht zu alt dafür, sich im Ringgeviert mit anderen zu duellieren? „So lange man sich wohlfühlt, sollte man machen, was einem gefällt. Und mein Herz sagt ja“, erzählt Mahamid, der in der Offenbacher Innenstadt eine Kampfsportschule betreibt, sich jedoch keineswegs nur mit der Rolle als Trainer begnügt. „Ich mache immer noch Sparring, damit ich fit bleibe. Ich brauche das einfach.“

Dass er weiterhin fit ist, hat sich in der Szene offensichtlich herumgesprochen. „Ich hatte in den zurückliegenden Jahren viele Angebote, kleine Kämpfe. Aber daran hatte ich kein Interesse. Ich bin in einer Position, dass ich nicht jeden Kampf annehmen muss. Diesmal konnte ich jedoch nicht nein sagen.“ Die Verlockung, erneut Weltmeister zu werden, war einfach zu groß.

2014 hatte Mahamid in Portugal den Titel des Verbandes WKC gewonnen, in der Klasse bis 61 Kilo. Damals galt der gebürtige Syrer, der als kleines Kind mit seiner Familie (der Vater war ein ranghoher Soldat, wurde politisch verfolgt) nach Deutschland floh, noch als staatenlos. Nun tritt er für sein neues Heimatland an. „Mit deutscher Fahne und deutscher Hymne, statt der syrischen“, kündigt er voller Stolz an. Und noch etwas hat sich geändert: Diesmal geht es um den Titel des Verbandes WFMC und zwar in der Klasse bis 67 Kilo. „Ich hoffe, dass ich den WM-Gürtel nach Offenbach hole“, sagt der immer noch extrem drahtige 1,68-Meter-Mann.

Die Chancen stehen alles andere als schlecht. Gegner Mario Obenauer aus Wiesbaden, auf den Mohamed am Samstag im Zuge einer großen Kickbox-Gala in der Stadthalle im rheinland-pfälzischen Ransbach-Baumbach trifft, ist kein ausgewiesener Spezialist. Er tritt in verschiedenen Kampfsportarten an, vorrangig im Boxen, ist aber auch im MMA („Käfigkampf“) zu Hause, wo im Gegensatz zum klassischen Kickboxen auch Bodenkampf erlaubt ist.

Dass der Gegner nicht nur zehn Zentimeter größer, sondern auch acht Jahre jünger ist, lässt Mahamid kalt. Ihm komme vor allem seine Erfahrung zugute. „Ich kämpfe mehr mit Ruhe. Das gibt mir die nötige Kontrolle.“ Ohnehin bezeichnet sich der Offenbacher als einen „Gentlemen-Kämpfer“. Er ist alles andere als ein Haudrauf.

In seiner Kampfsportschule vermittelt er, dass es im wahren Leben am besten sei, körperlichen Konflikten aus dem Weg zu gehen. Im Notfall muss man sich aber wehren können. Er lehrt daher seinen eigenen Stil: Mahamid Martial Arts - eine Mischung aus Kampf- sowie Verteidigungsformen. Hierzu hielt er bereits Seminare im Ausland ab, zuletzt in Abu Dhabi. Die Kampfsportschule ist sein finanzielles Standbein, aber in den Ring wird er wohl weiter steigen. So lange er sich wohlfühlt und sein Herz ja sagt. (Von Christian Düncher)

Kampfsportschule: Mahamid Martial Arts, Herrnstraße 16, 63065 Offenbach